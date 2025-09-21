ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ହେଉଛି ଏବର୍ଷର ଶେଷ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ। ଆଜିର ଦିନରେ ସର୍ବ ପିତୃ ଅମାବାସ୍ୟା ପାଇଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବିଧି ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ, ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୧ ତାରିଖ ରାତି ୧୧.୦୦ଟାରୁ ସକାଳ ୩.୨୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ।
ହେଲେ ଭାରତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହାର ସୂତକ ସମୟ ବୈଧ ହେବ ନାହିଁ। ତଥାପି, ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ମାସ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୭ ତାରିଖରେ ଏକ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଭାରତରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥିଲା।
ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ବୁଧ ଗ୍ରହ ସଂଯୋଗରେ ରହିବେ। ଏହି ସମୟରେ କୁମ୍ଭ ଏବଂ ସିଂହ ରାଶିରେ ରାହୁ ଏବଂ କେତୁଙ୍କ ଅକ୍ଷ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେବ। ଏହା ସହିତ ଶୁକ୍ର ଏବଂ କେତୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯାହା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ବର୍ଷର ଶେଷ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଧନୁ ରାଶି ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଏହି ରାଶିର ଲୋକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଠାତ୍ ବଢ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଇଚ୍ଛାକୃତ ଫଳାଫଳ ଦେଇ ନପାରେ, ଯାହା ମାନସିକ ଅବସାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ଜ୍ୟୋତିଷମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ୧୨୨ ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରଳ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଘଟୁଛି। ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସେମାନେ ଧନ ଲାଭ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଜିର ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ଆର୍ଥିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ଥାନ-ପତନ ହୋଇପାରେ।
ତେବେ କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ଏକ ଆହ୍ବାନ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା କନ୍ୟା ରାଶି ଏବଂ ଉତ୍ତରା ଫାଲଗୁନି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଘଟିବ। ଯଦିଓ ଏହା ଭାରତରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ୧୨ଟି ରାଶି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ତେବେ ମକର ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ ସୁଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଏହି ଗ୍ରହଣ କର୍କଟ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ଆଣିବ। କର୍କଟ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଆର୍ଥିକ କାରବାରରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ବିପଦ ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଏହି ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ, ନୂତନ ଆୟର ସୁଯୋଗ ଆସିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଆସିବ।
ପରାଗ ବୃଷ ରାଶିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନକାରାତ୍ମକ ପରିଣାମ ଆଣିଛି। ଏହି ରାଶିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ସତର୍କତାର ସହ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ସମୟଟି ବିଶେଷକରି ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ଏକ ଆହ୍ବାନ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ମାନସିକ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ଏବଂ କ୍ରୋଧ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ଆଣିପାରେ। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ଏହି ଗ୍ରହଣ ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆଣିବ।