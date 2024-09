ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜିକା ସମୟରେ ଅନଲାଇନରୁ ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ଡର କରିବାର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନିକଟରେ ଠିକ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ଡେଲିଭରି ବଏମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ। ତେବେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଡିୟୁଟି ବେଳେ ଡେଲିଭରି ବଏମାନଙ୍କୁ ଅନେକ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ଏସବୁ ବାଧାକୁ ‌ସେମାନେ ଏଡାଇ ଡିୟୁଟି କରିଥାଆନ୍ତି। କାରଣ ଡିୟୁଟି କଲେ ହିଁ ଦୁଇପଇସା ମିଳିବ। ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚଳିବ।

ନିକଟରେ ଡେଲିଭରି ବଏଙ୍କ ଏକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ସେ କାନ୍ଧାରେ ଡେଲିଭରି ହେବାକୁ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟାଗ ପକାଇ ରାସ୍ତାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ‌ରେ ହଠାତ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ବେ ବି ସେ ସେମିତି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ସିଗନାଲକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କେମିତି ସବୁଜ ବତୀ ଦେଖିଲେ ‌ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନିକଟରେ ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇବେ।

This is very heart breaking 💔



Promise, From today 20Rs Tip for every rider on my food delivery… pic.twitter.com/1khqXvcaq6