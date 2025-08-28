ବାଲେଶ୍ବର: ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ସମାନ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା ! କି ସମସ୍ତେ ସମାନ ଭାଗ୍ୟ ନେଇ ଜନ୍ମ ନେଇ ନଥାନ୍ତି । ସମସ୍ତେ କଣ ସୁନା ଚାମଚରେ ଖାଇବାର ଭାଗ୍ୟକୁ ମାଆ ପେଟରୁ ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି ନା କଣ ? ନା, କିଛିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ମଇଳା ହାତରେ ଖାଇବାର, ରାସ୍ତା କଡରେ ଶୋଇବାର ବି ଥାଏ… ମଣିଷ ମାତ୍ରେ ତ ଇଚ୍ଛା ଅନେକ ଥାଏ, ହେଲେ ସବୁ ଇଚ୍ଛା କଣ ପୂରଣ ହୁଏ ? ନା ପୂରା କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ, ସମ୍ଭାବନା ଆଉ ସମୟ ଥାଏ ? କିଛି ଇଚ୍ଛା ଇଚ୍ଛା ହୋଇ ରହିଯାଏ… କିଛି ଇଚ୍ଛା, ଇଚ୍ଛାରେ ରହିଯାଏ ଆଉ କିଛି ଇଚ୍ଛା ଇତି ପାଲଟିଯାଏ… ନହେଲେ କଣ ତା’ ନା ଇଚ୍ଛା ହୋଇଥାନ୍ତା କି ? ଗରିବକ ଇଚ୍ଛା ସବୁବେଳେ ଅବହେଳିତ, ଉପେକ୍ଷିତ । ଯାହାର ଜ୍ବଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଏଇ କଥାକୁହା ଫଟୋଟି…
ଆକାଶଛୁଆଁ ତୋରଣ ଆଗରେ ଆଖିଭିଜା କରୁଣ ଚିତ୍ର । ଯେଉଁଠି ବେଲୁନ ଧରି ଛିଡା ହୋଇଛି ଏକ ସ୍ବପ୍ନାଭିଳାଷୀ ଝିଅ- ଯାହାର ସ୍ବପ୍ନ ଅନେକ, ଉଡିବାର ଇଚ୍ଛା ବି ଅନେକ । ଆଶା ତାର ଆକାଶଛୁଆଁ ଠିକ୍ ତା ପଛରେ ଥିବା ବିଶାଳ ତୋରଣ ପରି । ହିନ୍ତୁ ହାଏ ତା ଆଖି ତଳର ସ୍ବପ୍ନ ପୂରା କରିବାକୁ ତା ପରିବାର ହୁଏତ ଅସମର୍ଥ, ତା ମନ ତଳର ଇଚ୍ଛା ପୂରା କରିବାକୁ ହୁଏତ ତା ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ସାଜିଛି ପ୍ରତିକୂଳ । ସେଇଥିପାଇଁ ତ ହାତରେ ଗୁଛାଏ ବେଲୁନ ଧରି ବାହାରି ପଡିଛି ବିକିବାକୁ । କିଏ ଜାଣେ ବେଲୁନ କିଛି ବିକ୍ରି ହେଲେ ହୁଏତ ତା ସ୍ବପ୍ନ ତା ଇଚ୍ଛା ପୂରା ହେଇଯିବ… ଯଦି ସେତକ ବି ନହୁଏ ତାଙ୍କ ପରିବାର ତ ଚଳିଯିବ । ତା ପେଟରେ ଦାନା ଗଣ୍ଡେ ପଡ଼ିବ କିମ୍ବା ତା ବାପା, ମାଆ, ଭାଇ ମୁହଁକୁ ମୁଠେ ଭାତ ଯିବ ।
ପରିବାରର ବୋଝ କୁହନ୍ତୁ କି ଦାୟିତ୍ବ ଅବା ତାଙ୍କ ନିତିଦିନିଆ ବେପାରର ଏ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା କୁନି ଝିଅଟେ ପାଇଁ ପୂଜା ଖାଲି ପୂଜାଟିଏ ନୁହେଁ । ବରଂ ବ୍ୟବସାୟର ଏକ ମାଧ୍ଯମ । ହୁଏତ ଏ ଝିଅଟି ଆମ ଓଡିଶାର ହୋଇନପାରେ, ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସି ସେ ତା ପରିବାର ସହ ବେଲୁନ ବିକୁ ଥାଇପାରେ କିମ୍ବା ଏହା ତାଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବାର ମାଧ୍ଯମ ହୋଇପାରେ । କିନ୍ତୁ ସେ ଦିଗକୁ ନଯାଇ ଥରେ ତା ବୟସକୁ ଭାବିଲେ ଆଉ ତା ବୟସର ପିଲା ପୂଜାରେ କଣ କରୁଥିବେ ଭାବିଲେ…
ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍, ନୂଆ କଲମ ଧରି ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିବେ ପିଲା । ସେଠି ପୂଜା କରି ଭୋଜି ଖାଇଥିବେ । ସ୍କୁଲରୁ ଆସି ବାପାମାଆଙ୍କ ସହ ପୁଣି ସହରର ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲ ବୁଲି ଯାଇଥିବେ, ସେଲ୍ଫି ନେଇଥିବେ, ବାଦାମ, ଚଣା ଖାଇଥିବେ… ଏମିତି ବି ହୋଇଥାଇପାରେ ସେହି ପିଲା ଭିତରୁ କେହି ବି ଏ କୁନି ଝିଅ ଠାରୁ ବେଲୁନ ବି ନେଇଥିବେ… କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ! ଏ ଝିଅଟି ସେସବୁ ଖୁସିରୁ ବଞ୍ଚିତ । ନିଜକୁ ବୁଝାଇ ଦେବାକୁ ଅବଶ୍ଯ ନୂଆ ଡ୍ରେସଟେ ପିନ୍ଧି ବେଲୁନ ବିକିବାକୁ ଆସିଛି । ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖି ହୁଏତ ସେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟ-ଭବିଷ୍ୟତ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ନେଇ ଅନେକ କିଛି ଭାବିଥିବ । ବେଲୁନ ବିକିଲା ବେଳେ ପବନର ଜୀବନ ନେଇ ବଞ୍ଚୁଥିବା ବେଲୁନ ପରି ବି ତା ଭାଗ୍ୟ- ବୋଲି ହୁଏତ ସେ ଭାବିଥିବ… କିନ୍ତୁ କଣ ବା ସେ କରିପାରିବ… ନା ପରିବାରକୁ ନିନ୍ଦି ପାରିବ ନା ନିଜ ପରିସ୍ଥିତିକୁ… ବେଲୁନ ନବିକିଲେ ଘର ଚଳିବନି କି ପେଟ ବି ପୋଷା ହେବନି । ତେଣୁ ବିଦ୍ୟାଦାତାଙ୍କ ତୋରଣ ଆଗରେ ପାଠ ପାଇଁ ନହେଲା ନାହିଁ ତା ବେଲୁନ ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଇ ଯାଉ ବୋଲି କୁନି ଝିଅଟି ନିଶ୍ଚୟ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଥିବ । ସତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ସମାନ ନୁହେଁ କି ସମସ୍ତେ ସମାନ ଭାଗ୍ୟ ନେଇ ଜନ୍ମ ହୋଇ ନଥାନ୍ତି ।
ସୌଜନ୍ୟ: ବାଲେଶ୍ବରର ଏକ ଗଣେଶ ମେଢ ଏବଂ ତୋରଣ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡା ହୋଇଥିବା ଝିଅଟିର ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ ସଂଗୃହିତ । ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ନାୟକ ନାମକ ଜଣେ ୟୁଜର୍ସ ଫଟୋଟି ପୋଷ୍ଟ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହା ଖୁବ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ…