ଶାରଦୀୟ ନବରାତ୍ରି ଶେଷ ହେବା ପରେ, ଦଶମ ଦିନ, ବିଜୟାଦଶମୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଦଶହରାରେ ବିଛା ଦେଖିବା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦଶହରାରେ ବିଛା ଦେଖିବାକୁ ଶୁଭ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ।
ଶାରଦୀୟ ନବରାତ୍ରିରେ ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ନଅଟି ରୂପର ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବାଧା ଏବଂ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ନବରାତ୍ରିରେ ଦେବୀଙ୍କ ପୂଜା କଲେ ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ।
ଶାରଦୀୟ ନବରାତ୍ରି ଶେଷ ହେବା ପରେ ଦଶମ ଦିନରେ ବିଜୟାଦଶମୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଦଶହରା ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ।
ମନ୍ଦ ଉପରେ ଭଲର ବିଜୟର ପ୍ରତୀକ ସ୍ୱରୂପ ଏହି ପର୍ବ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ରାବଣଙ୍କ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରିବା ଦ୍ଵାରା ମାନବଜାତି ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ମନ୍ଦ ଗୁଣକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଧାର୍ମିକ ପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଦଶହରାର ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି।
ଜ୍ୟୋତିଷ ଏବଂ ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଯଦି ନବରାତ୍ରିର ଦଶମ ଦିନରେ ଘରେ ବିଛା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ତେବେ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ, ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିଥାଏ।
ବିଛା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଷାକ୍ତ କୀଟ, କିନ୍ତୁ ବିଜୟାଦଶମୀ ଦିନ ବିଛା ଦେଖିଲେ ଏହା ଶୁଭ ଫଳ ଆଣିଥାଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ।
ଏହି କୀଟ ଦେଖିବା ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସଙ୍କେତ। ଏହା ସଫଳତାର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଥାଏ। ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ,ନବମୀ କିମ୍ବା ଦଶମୀ ଦିନ ବିଛା ଦେଖିଲେ ଏହା ଏକ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ।
କୁହାଯାଏ ଯେ, ଦଶମୀ ଦିନ ବିଛା ଦେଖିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବ।
ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଦଶମୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବିଛା ଦେଖିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନର ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ମିଳିବାର ଏହା ଏକ ସଙ୍କେତ। ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି ସୂଚିତ କରିଥାଏ।