ଭୁବନେଶ୍ବର: ଯେତେବେଳେ କିଛି ବଡ଼ ଅପରାଧ ଘଟେ କିମ୍ବା ଅପରାଧକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ, ସସପେନ୍ସ ବଢେ ସେବେ ଆପଣ ପଲିଗ୍ରାଫ୍ ଟେଷ୍ଟ୍ କଥା ମିଡିଆରେ ଶୁଣିଥିବେ କିମ୍ବା ପେପରରେ ପଢିଥିବେ । ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ କରାଯାଏ ପଲିଗ୍ରାଫ୍ ଟେଷ୍ଟ୍ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ’ଣ ଏହି ପଲିଗ୍ରାଫ୍ ଟେଷ୍ଟ୍ ?
ପଲିଗ୍ରାଫ୍ ଟେଷ୍ଟ୍ କ’ଣ ?
ଏକ ପଲିଗ୍ରାଫ୍ ବା ଯାହାକୁ ଲାଏ ଡିଟେକ୍ଟର ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରଣାଳୀ ଯାହା ରକ୍ତଚାପ, ଶିରା, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଏବଂ ଚର୍ମର କଣ୍ଡକ୍ଟିଭିଟି ଭଳି ଅନେକ ଶାରୀରିକ ସୂଚକକୁ ମାପ ଏବଂ ରେକର୍ଡ କରିଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଏ। ପରୀକ୍ଷଣ ଅନୁଯାୟୀ, ମିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ ଶାରୀରିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଯାହା ମିଛ କଥା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ପୃଥକ୍ କରିଥାଏ।
ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ୍ ସେସନ ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରି-ଟେଷ୍ଟ ସାକ୍ଷାତକାରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରଶ୍ନର ବିକାଶ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପରୀକ୍ଷକ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସହ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରୋସେସର୍ ବୁଝାଇବେ। ଏହା ପରେ ଏକ ‘ଷ୍ଟିମ୍ ଟେଷ୍ଟ୍’ କରାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁଥିରେ ଘଟଣାଟିକୁ ଜାଣିଶୁଣି ମିଛ କହିବାକୁ କୁହାଯାଏ।
ପ୍ରକୃତ ପଲିଗ୍ରାଫ୍ ଟେଷ୍ଟ୍ ତା’ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଚାର୍ଟ ସଂଗ୍ରହ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନେକ ପଲିଗ୍ରାଫ ଚାର୍ଟ ସଂଗ୍ରହ କରେ। ବ୍ୟବହୃତ ବିଷୟ ଏବଂ କୌଶଳ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଚାର୍ଟଗୁଡ଼ିକର କ୍ରମ ଭିନ୍ନ ହେବ। ପଲିଗ୍ରାଫ ପରୀକ୍ଷଣର ସଫଳତା ହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇନାହିଁ, କାରଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ସାଧାରଣତଃ ମତ ଦିଅନ୍ତି ଯେ, ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରାୟତଃ ଭୁଲ ଅଟେ ଏବଂ ସତ୍ୟତାକୁ ଆକଳନ କରିବାର ଏକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ଅବୈଧ ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ।
ଏଥିସହିତ ଦୋଷୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯଦି ପରୀକ୍ଷାର ବୈଧତା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦୋଷୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସମାନ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ପାଇଁ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଏକ ପଲିଗ୍ରାଫ୍ ଟେଷ୍ଟ୍ର ଫଳାଫଳ ଏକ ସ୍ବୀକାରୋକ୍ତି ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ନାହିଁ ଏବଂ କୋର୍ଟରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଏହି ଅନୁସନ୍ଧାନ କେବଳ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କଠାରୁ ସୂଚନା ପାଇବା ପାଇଁ କରାଯାଇଥାଏ।
