ଦଶହରାକୁ ଅସତ୍ୟ ଉପରେ ସତ୍ୟର ବିଜୟର ପ୍ରତୀକ ସ୍ୱରୂପ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପୂଜା ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଦଶହରାରେ ଶମୀ ଗଛର ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଗଛକୁ ସମୃଦ୍ଧି, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ସୌଭାଗ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ।
ଶକ୍ତି ପୂଜାର ମହାନ ପର୍ବ ଶାରଦୀୟ ନବରାତ୍ରି ପରେ, ସାରା ଦେଶରେ ଦଶହରା ପାଳନ କରିବାର ଏକ ବିଶେଷ ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଦଶହରାକୁ ବିଜୟାଦଶମୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଭାରତରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହା ୨ ଅକ୍ଟୋବରରେ ପାଳିତ ହେବ। ଏହି ଦିନକୁ ମନ୍ଦ ଉପରେ ଭଲର ବିଜୟର ପ୍ରତୀକ ମଧ୍ୟ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଦଶହରାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ରାବଣଙ୍କୁ ବଧ କରି ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏହି ଦିନ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ।
ଦଶହରାରେ ପାଳିତ ଆଉ ଏକ ବିଶେଷ ପରମ୍ପରା ହେଉଛି ଶମି ଗଛର ପୂଜା। ଧର୍ମ, ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଶମୀ ଗଛର ପୂଜାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଫଳପ୍ରଦ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି।
ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଶମୀ ଗଛର ମହତ୍ତ୍ୱ ମହାଭାରତ ଯୁଗରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ବନବାସ ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲେ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରକୁ ଏକ ଶମୀ ଗଛରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ। ବାର ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଫେରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଅକ୍ଷତ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଥିଲା।
ଏହି କାରଣରୁ, ଶମୀ ଗଛକୁ ଶକ୍ତି ଏବଂ ବିଜୟର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ସେବେଠାରୁ, ଦଶହରାରେ ଶମୀ ଗଛ ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପୂଜା କରିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି।
ଦଶହରାରେ ଶମୀ ଗଛର ପୂଜା ବିଜୟ ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟ ସହିତ ଜଡିତ। ଏହି ଦିନ ଶମୀ ଗଛ ତଳେ ଦୀପ ଜାଳି ଏବଂ ଏହାର ପତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଦଶହରାରେ ଶମୀ ଗଛର ପତ୍ର ବାଣ୍ଟିବାର ପରମ୍ପରା ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଚଳିତ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଏହି ପରମ୍ପରା ସୁନା ବାଣ୍ଟିବା ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା।
ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ, ଶମୀ ପତ୍ର ସୁନା ପରି ଶୁଭ। ଏହାକୁ ଘରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଧନ ଓ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଦଶହରାରେ ଲୋକମାନେ ଶମୀ ପତ୍ର ଘରକୁ ଆଣି ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୃହ କିମ୍ବା ଟ୍ରେଜେରିରେ ରଖିଥାନ୍ତି।
ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ,ଶମୀ ଗଛ ଶନି ଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରିୟ। ଦଶହରାରେ ଶମୀ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶନିଙ୍କର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଶାନ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ଓ ବ୍ୟବସାୟରେ ବାଧା ଦୂର ହୁଏ।
କୁହାଯାଏ ଯେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିୟମିତ ଭାବରେ ଶମୀ ଗଛର ପୂଜା କରନ୍ତି, ସେ ନିଜ ଜୀବନରେ ସ୍ଥିରତା ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରନ୍ତି।
ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଶମୀ ଗଛ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅନେକ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ:
ଶତ୍ରୁ ବାଧା ଏବଂ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି
ଶନି ଗ୍ରହଙ୍କର ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବର ବିନାଶ
ଘରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ
ଧନ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି
କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତା
ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୟ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରାପ୍ତି
କୁହାଯାଏ ଯେ, ଲଙ୍କାରେ ରାବଣ ଶମୀ ଗଛର ବିଶେଷ ପୂଜା କରୁଥିଲେ । ଏହି କାରଣରୁ, ଏହି ଗଛ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ବିଜୟ ସହିତ ଜଡିତ। ଆଜି ମଧ୍ୟ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଦଶହରାରେ ଲୋକମାନେ ଶମୀ ଗଛ ତଳେ ପୂଜା କରନ୍ତି, ଗଛକୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୋଡ଼ନ୍ତି।
ଦଶହରା କେବଳ ମନ୍ଦ ଉପରେ ଭଲର ବିଜୟ ପାଳନ କରିବାର ପର୍ବ ନୁହେଁ, ବରଂ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଏକ ଅବସର ମଧ୍ୟ। ଏହି ଦିନ ଶମୀ ଗଛର ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ, ଶନିଙ୍କର ଦୋଷ ଦୂର ହେବା ସହିତ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଦଶହରାରେ ଶମୀ ଗଛର ପୂଜାକୁ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ।