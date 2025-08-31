ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗୃହର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। କେଉଁ ଘରର କେଉଁ ଦିଗରେ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ବିଧେୟ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଛି। ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗୃହକର୍ତ୍ତା-କର୍ତ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶୟନକକ୍ଷ ରହିବା ଉଚିତ। ଏହା ଶୁଭ ଫଳ ଦେଇଥାଏ।
l ପଶ୍ଚିମ ବା ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ହେଉଛି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ରହିବା ସ୍ଥାନ। ଘରର ବଡ଼ପୁଅର ସ୍ଥାନ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସାନପୁଅର ସ୍ଥାନ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ବାୟୁ କୋଣରେ ହୋଇଥାଏ।
l ବିବାହିତ ସ୍ବାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲାଗି ଉତ୍ତର ଦିଗ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ସେହିପରି ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ ଗୃହର ଅତିଥିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭପ୍ରଦ। ଏହାଦ୍ବାରା ଗୃହର ସନ୍ତୁଳନ ଠିକ୍ ରହିବ।
l କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ବିବାହ ବୟସ ହୋଇଥିବା କନ୍ୟାମାନେ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ କୋଣରେ ଶୟନ କଲେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ବିବାହ ହୋଇଥାଏ।
l ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଶୟନ ସ୍ଥାନ ଦକ୍ଷିଣରେ କିମ୍ବା ପଶ୍ଚିମରେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ପାଠ ପଢ଼ିବା ବେଳେ ପୂର୍ବ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ପାଠ ପଢ଼ିବା ଉଚିତ। ପାଠପଢ଼ା କକ୍ଷରେ ଆଲୋକ ଓ ବାୟୁ ଚଳାଚଳର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।
l ଘରେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ନୈବେଦ୍ୟ କୋଣରେ ରହିବା ଅନୁଚିତ। ଏହାଦ୍ବାରା ଅଧିକ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ।
l ଘରେ କାମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିକୋଣର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ ସେମାନେ ସୁଖ ଲାଭ କରିଥାଆନ୍ତି।
l ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ କୁକୁରଙ୍କୁ ଘରର ଦ୍ବାର ମୁହଁରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ନ ହେଲେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ମିଳି ନଥାଏ। ବିଲେଇ ଘର ପାଇଁ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଆନ୍ତି।
l ଘରର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଶୁଆକୁ ରଖିପାରିବା ଓ ତାକୁ ପଞ୍ଜୁରି ଭିତରେ ନରଖି ଖୋଲା ରଖିବା ଦରକାର।
l ଶୋଇବା କକ୍ଷରେ ଗୃହକର୍ତ୍ତା ମୁଣ୍ଡ ପୂର୍ବ ଓ ଦକ୍ଷିଣକୁ କରି ଶୋଇବା ଉଚିତ। ଏହି ଘରେ ୯ଟି ମୟୂରପଙ୍ଖ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ନୈବେଦ୍ୟ କୋଣରେ ରଖିଲେ ସେମାନେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ରହିଥାନ୍ତି। ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ମୟୂରପଙ୍ଖ ରଖିଲେ ଗୃହକୁ କୌଣସି ଭୌତିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରି ନଥାଏ।
l ଗୃହର ପ୍ରବେଶଦ୍ବାରରେ ବାଉଁଶର ବଇଁଶୀ ଓ ମୟୂରଚନ୍ଦ୍ରିକା ରଖିଲେ ଶୁଭଶକ୍ତି ଆସିଥାଏ। ଗୃହର ଦ୍ବାରଦେଶରେ ‘ଓଁ’ ଅଙ୍କନକଲେ ଗୃହକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରି ନଥାଏ।
l ଘରର ଝାଡୁକୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିବା ଉଚିତ ଓ ଏଥିରେ ପାଦ ପୋଛିବା ଅନୁଚିତ। ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ଦେଖାଦେଉଥିଲେ ଘରର ନୈବେଦ୍ୟ କୋଣରେ ୭ଟି ଲବଙ୍ଗ, ୭ଟି ଗୁଜୁରାତି, ୨ଟି ଡାଲଚିନି ଓ ଶ୍ରୀକର୍ପୁର ରଖିବାଦ୍ବାରା ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସୁଧୁରିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ବାସ ରହିଛି।
କାହା ପାଇଁ କେଉଁ ଦିଗ ଶୁଭ
