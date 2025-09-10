ଚର୍ମରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ମୌସୁମୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାସରେ, ବିଶେଷ କରି ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ କେଶ ଝଡ଼ିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୃଦ୍ଧି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଋତୁକାଳୀନ କେଶ ଝଡ଼ିବା ଏକ ସାଧାରଣ ଘଟଣା ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ଏହା ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଜୀବନଶୈଳୀ କାରଣ ଦ୍ୱାରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଚର୍ମରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଅନୁଯାୟୀ, ମୌସୁମୀ ସମୟରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ଓ ପରିବେଶଗତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ କେଶ ମୂଳକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇଥାଏ। ଏଥି ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ, ଖରାପ ନିଦ୍ରା, ଅସୁସ୍ଥତା କିମ୍ବା ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ହେତୁ ମଧ୍ୟ କେଶ ଝଡ଼ିଥାଏ।
ଉଭୟ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଚାପ କେଶର ସାଧାରଣ ବୃଦ୍ଧି ଚକ୍ରକୁ ବାଧା ଦେଇଥାଏ, ଯାହା କେଶ ଝଡ଼ିବା ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ସେହିପରି ଭିଟାମିନ୍ ଡି, ଭିଟାମିନ୍ ବି୧୨, ବାୟୋଟିନ୍, ଲୌହ ଓ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଭଳି ଆବଶ୍ୟକ ପୁଷ୍ଟି ସ୍ତରର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ କେଶ ପତଳା ହେବା ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଏଥି ସହିତ ଥାଇରଏଡ୍ ଅସନ୍ତୁଳନ ଏବଂ ପଲିସିଷ୍ଟିକ୍ ଓଭାରି ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ରମାଗତ କେଶ ଝଡ଼ିବାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଡାକ୍ତରମାନେ ଜୀବନଶୈଳୀ ସଂଶୋଧନ, ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଡାକ୍ତରୀ ପରାମର୍ଶ ଆଦି ସୁପାରିସ କରନ୍ତି।
ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ, ଯୋଗ, ଧ୍ୟାନ ଓ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସମୟ ହ୍ରାସ କରିବା ଆଦି ପଦକ୍ଷେପ କେଶ ବୃଦ୍ଧି ଚକ୍ରରେ ସନ୍ତୁଳନ ଫେରାଇ ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ପୁଷ୍ଟିସାର, ଓମେଗା-୩ ଚର୍ବିଳାମ୍ଳ, ଲୌହସାର ଓ ଭିଟାମିନ୍ରେ ଭରପୂର ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବାୟୋଟିନ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଓ ପେପ୍ଟାଇଡ୍-ଆଧାରିତ ସେରମ୍ ଭଳି ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ହାଲୁକା କେଶ ଝଡ଼ିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ।