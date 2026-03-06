ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବାରାଣସୀରେ ମାତ୍ର ଏକ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ୨ ଲକ୍ଷ ୫୧ ହଜାର ୪୪୬ଟି ଚାରା ରୋପଣ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଚୀନର ଆଠ ବର୍ଷ ତଳର ବିଶ୍ବ ରେକର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ୨୦୧୮ରେ ଚୀନର ହେନାନ୍ରେ ଘଣ୍ଟାକରେ ୧ ଲକ୍ଷ ୫୩ ହଜାର ୯୮୧ଟି ଚାରା ରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଗିନିଜ୍ ଵାର୍ଲଡ୍ ରେକର୍ଡର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଗତ ୨ ତାରିଖରେ ଏହି ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି। ସୁବିଧା ପାଇଁ ବନୀକରଣ ଅଞ୍ଚଳକୁ ୬୦ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ୟାମେରା ଓ ଆଧୁନିକ ଗଣନା ପଦ୍ଧତି ଜରିଆରେ ଚାରାଗୁଡ଼ିକୁ ଗଣାଯାଇଥିଲା। ଗଣନା ପରେ ବାରାଣସୀ ମେୟର ଓ ମହାନଗର କମିସନରଙ୍କୁ ଗିନିଜ୍ ଵାର୍ଲଡ୍ ରେକର୍ଡର ଜଜ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।