ନବରାତ୍ରିରେ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ନଅ ରୂପକୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ନବଗ୍ରହ କହିଲେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନଅଟି ମହାଜାଗତିକ ପିଣ୍ଡକୁ ବୁଝାଏ। ସେମାନେ ମାନବ ଭାଗ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ, ନଅଟି ରାତି ନବଦୁର୍ଗାଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ବରୂପ ସହିତ ଜଡିତ, ଏବଂ ଏହି ରୂପଗୁଡ଼ିକ ନବଗ୍ରହ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧ, ବୃହସ୍ପତି, ଶୁକ୍ର, ଶନି, ରାହୁ ଏବଂ କେତୁଙ୍କ ଶକ୍ତି ସହିତ ମଧ୍ୟ ଜଡିତ।
ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ନବଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ବାରା ନବଗ୍ରହଙ୍କ ମହାଜାଗତିକ ଶକ୍ତି ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲାଭ, ଶକ୍ତି ସନ୍ତୁଳନ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ।
ନବଦୁର୍ଗା ହେଉଛନ୍ତି ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ନଅଟି ସ୍ବରୂପ। ଏହି ସ୍ବରୂପ ମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ନବରାତ୍ରିର ନଅ ରାତିରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୂପ ରାକ୍ଷସ ରାଜା ମହିଷାସୁର ଉପରେ ବିଜୟ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି।
ବୈଦିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ନବଗ୍ରହ ମଧ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ , ଚନ୍ଦ୍ର, ମଙ୍ଗଳ , ବୁଧ , ଗୁରୁଦେବ ବୃହସ୍ପତି , ଶୁକ୍ର, ଶନି ଏବଂ ଛାୟା ଗ୍ରହ ରାହୁ ଏବଂ କେତୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ନବଗ୍ରହ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିଥାନ୍ତି। ନବରାତ୍ରିର ନଅଟି ରାତି ନବଦୁର୍ଗାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ବରୂପ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ। ନବଦୁର୍ଗାଙ୍କ ସ୍ବରୂପ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନବଗ୍ରହଙ୍କର ଶକ୍ତି ସହିତ ଜଡିତ।
ଏହି ସମୟରେ ନବଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା କୃପା ମିଳିବା ସହିତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗ୍ରହଙ୍କର ଶକ୍ତି ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ସକାରାତ୍ମକତା, ସୁରକ୍ଷା, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ।
ଏହା ଦ୍ବାରା ଗ୍ରହ ଶକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରଭାବକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବା ଏବଂ ମନ, ଶରୀର ଓ ଆତ୍ମାରେ ସମନ୍ୱୟ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମହାଜାଗତିକ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଏ।
ନଅ ଦେବୀ ଏବଂ ନଅ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ମହାଜାଗତିକ ବନ୍ଧନ ରହିଛି। ଏହି ଦିବ୍ୟ ସଂଯୋଗ ମାନବ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ବିଶ୍ବ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଶକ୍ତିର ଉପଯୋଗ ହୋଇଥାଏ।
ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଶକ୍ତିର ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସନ୍ତୁଳନ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ନବଗ୍ରହ ମାନବ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାରେ ସହାୟକ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ, ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ନଅଟି ସ୍ବରୂପ ଏହି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସତ୍ତା ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ଶକ୍ତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାନ୍ତି।
ଏହି ନଅ ଦିନ କେବଳ ପୂଜାପାଠ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମନ୍ୱୟ ପାଇଁ ଏକ ସୁଯୋଗ। ଏହି ସମୟରେ ସକାରାତ୍ମକତା, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦେବତା ତଥା ଗ୍ରହଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଉଭୟ ଶକ୍ତିକୁ ଆବାହନ କରାଯାଇଥାଏ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବୀଙ୍କ ଗ୍ରହ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଜରୁରୀ।
ଶୈଳପୁତ୍ରୀ-ଚନ୍ଦ୍ର: ଚନ୍ଦ୍ର ଭାବନା, ଅନ୍ତର୍ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଶୈଳପୁତ୍ରୀ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୂଜା ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତିକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରେ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟତାକୁ ବିକଶିତ କରେ।
ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ-ମଙ୍ଗଳ: ମଙ୍ଗଳ ଶୃଙ୍ଖଳା, ସାହସ ଏବଂ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ କ୍ରୋଧ, ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ବାଧାକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା-ଶୁକ୍ର: ଶୁକ୍ର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବିଳାସର ଗ୍ରହ। ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ କୃପା ମିଳିବା ସହିତ ନାରୀ ପୁରୁଷ ତଥା ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କରେ ସମନ୍ୱୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ।
କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା-ସୂର୍ଯ୍ୟ: ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନଶକ୍ତି, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରଦାନକାରୀ। ତାଙ୍କ ପୂଜା ଆତ୍ମ-ପ୍ରକାଶ ଏବଂ ଜୀବନ ପଥ ସୁଗମ ହୋଇଥାଏ।
ସ୍କନ୍ଦମାତା-ବୁଧ: ବୁଧ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ବାରା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ ଏବଂ କ୍ୟାରିଅର ବିକାଶରେ ସହାୟତା ମିଳିଥାଏ।
କାତ୍ୟାୟନୀ-ବୃହସ୍ପତି: ଗୁରୁଦେବ ବୃହସ୍ପତି ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗ୍ରହ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ବାରା ପ୍ରଗତି, ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ମିଳିଥାଏ
କାଳରାତ୍ରି-ଶନି: ଶନି ନ୍ୟାୟ ଏବଂ କର୍ମର ପ୍ରତୀକ। ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭୟ, ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ଦୂର ହୋଇଥାଏ।
ମହାଗୌରୀ-ରାହୁ: ରାହୁ ଅନ୍ଧକାର ଗ୍ରହ। ରାହୁ ମହତ୍ବାକାଂକ୍ଷା ଏବଂ ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ଶାସନ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ଏବଂ ଭ୍ରମ ଦୂରୀକରଣ କରିଥାନ୍ତି।
ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀ–କେତୁ: କେତୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ଏବଂ ମୋକ୍ଷର ପ୍ରତୀକ। ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନ୍ତର୍ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ।
ନବରାତ୍ରି ହେଉଛି ବିଶ୍ବ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଶକ୍ତି ସହିତ ମାନବୀୟ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ କରିବା ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିବାର ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ। ଏହି ମହାଜାଗତିକ ସଂଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ କାମନା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ।