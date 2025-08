ଲଣ୍ଡନ: ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି ସିରିଜରେ ମୋଟ ୧୨ଟି ଶତକ ହାସଲ କରିଛି, ଯାହା ଏକ ରେକର୍ଡ। ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ୫ମ ଟେଷ୍ଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ସିରିଜର ୧୯ତମ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମିଳିତ ଭାବରେ ସିରିଜରେ ୧୯ଟି ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଇଂଲଣ୍ଡର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ହୋଇ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟରେ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରୁଥିବା ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ସିରିଜରେ ସର୍ବାଧିକ ୪ଟି ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।

ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ, ସେ ୧୦୧ ରନ କରିଥିଲେ। ସିରିଜର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେ ୧୬୪ ବଲ୍‌ରେ ୨ ଛକା ଏବଂ ୧୪ ଚୌକା ସହାୟତାରେ ୧୧୮ ରନ କରିଥିଲେ, ଏହି ଟେଷ୍ଟରେ ଭାରତର ଇନିଂସରେ ଏହା ଏକମାତ୍ର ଶତକ ଥିଲା।

ଏହି ସିରିଜ୍ ଏକ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍‌ରେ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶତକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍‌ମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏହି ସିରିଜରେ ମୋଟ ୧୯ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଜୟସୱାଲ ଶନିବାର ସିରିଜର ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୋଟ ୧୨ଟି ଶତକ ହାସଲ କରିଛି ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ୭ଟି ଶତକ ହାସଲ କରିଛି। ଇଂଲଣ୍ଡର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସ ଜାରି ରହିଛି।

ପୂର୍ବରୁ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବନାମ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ୧୯୫୫ ସିରିଜରେ ୨୧ଟି ଶତକ ହୋଇଥିଲା। ୨୦୦୩-୨୦୦୪ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ୨୦ଟି ଶତକ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତ ବନାମ ଇଂଲଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ୨୦୨୫ ୧୯ଟି ଶତକ ସହିତ ଏବେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଇଂଲଣ୍ଡର ଇନିଂସ ଶେଷ ହେବାକୁ ବାକି ରହିଛି। ଫଳରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଇଁ ଇତିହାସ ରବିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏକ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ୧୨ଟି ଶତକ ହାସଲ କରିଛି। ବିଶ୍ୱ କ୍ରିକେଟରେ ଏହା ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ଘଟିଛି। ଏକ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ସର୍ବାଧିକ ଶତକ ହାସଲ କରିବା ଘଟଣାରେ ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସହିତ ସମକକ୍ଷ ହୋଇଛି।

ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ (୧୯୫୫)ରେ, ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ପାକିସ୍ତାନ (୧୯୮୨-୮୩)ରେ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ (୨୦୦୩-୦୪)ରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ସିରିଜ୍‌ରେ କୌଣସି ଦଳ ୧୨ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଇଂଲଣ୍ଡ (୨୦୨୫)ରେ ଭାରତ ଏଭଳି କରିଛି।

ଯଦି ଇଂଲଣ୍ଡର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ୨ ଜଣ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ଶତକ ହାସଲ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡର ସମକକ୍ଷ ହେବ। ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମିଳିତ ଭାବରେ ସିରିଜରେ ୨୧ଟି ଶତକ କରିବେ। ଯାହା ଐତିହାସିକ ହେବ ଏବଂ ଯଦି ଏହା ହୁଏ, ତେବେ ଆୟୋଜକ ଦଳ ସିରିଜ ଜିତିଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲଙ୍କ ଶତକ ସହାୟତାରେ ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ବିଜୟ ପାଇଁ ୩୭୪ ରନର ଏକ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଛି।

ତୃତୀୟ ଦିନ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା, ଇଂଲଣ୍ଡ ୫୦ ରନ୍ କରିଛି ଏବଂ ଜ୍ୟାକ୍ କ୍ରାଉଲି (୪)ଙ୍କର ୱିକେଟ୍ ହରାଇଛି। ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ୩୨୪ ରନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଭାରତକୁ ୯ ୱିକେଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ। ଇଂଲଣ୍ଡ ସିରିଜ୍ ରେ ୨-୧ରେ ଆଗୁଆ ଅଛି। ଯଦି ଆୟୋଜକ ଦଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରେ, ତେବେ ସେମାନେ ୩-୧ରେ ସିରିଜ୍ ଜିତିବେ। ଯଦି ଭାରତ ଜିତିଯାଏ, ତେବେ ସିରିଜ୍ ୨-୨ରେ ଡ୍ର ରହିବ।

