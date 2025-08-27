ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ୨୦ ବର୍ଷ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ୨୦୩୦ରେ ପୁଣି ଥରେ ଭାରତକୁ ଫେରିପାରେ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା । ଶେଷଥର ପାଇଁ ୨୦୧୦ରେ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ଦିଲ୍ଲୀରେ ହୋଇଥିଲା ।
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ୨୦୩୦ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ବା କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ବିଡ୍ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଅଧୀନରେ, ଗୁଜରାଟ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ହୋଷ୍ଟ ସହଯୋଗ ଚୁକ୍ତିନାମା ଏବଂ ଗ୍ରାଣ୍ଟ-ଇନ୍-ଏଡ୍ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି।
ଅହମ୍ମଦାବାଦକୁ ଏଥିପାଇଁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ହୋଷ୍ଟ ସହର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ତାଲିମ ସୁବିଧା ଏବଂ କ୍ରୀଡା ପ୍ରତି ଗଭୀର ଆଗ୍ରହ ରହିଛି। ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ୨୦୨୩ କ୍ରିକେଟ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଭଳି ବଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସଫଳତାର ସହିତ ଆୟୋଜନ କରି ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରମାଣିତ କରିସାରିଛି। ଯଦି ଭାରତ ଆୟୋଜନ ପାଏ, ତେବେ ଏହା କେବଳ ୭୨ଟି ଦେଶର ଅଂଶଗ୍ରହଣର ସାକ୍ଷୀ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତି, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ।
୨୦୧୦ରେ ଭାରତ ସଫଳତାର ସହ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ନୀତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲା ।