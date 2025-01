ସିଡ୍‌ନି: ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଡର-ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫିର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ସିଡ୍‌ନିରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏହି ମ୍ୟାଚକୁ ୬ୱିକେଟରେ ଜିତି ସିରିଜକୁ ୩-୧ରେ କବଜା କରିଛି। ଏହି ସିରିଜରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ୫ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଦଳ ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କଠାରୁ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଶା କରୁଥିଲା, ଏହି ଖେଳାଳିମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଦଳକୁ ନିରାଶ କରିଥିଲେ।

ବିରାଟ କୋହଲି

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବରିଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟିଂର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲିଙ୍କ୍ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସିରିଜରେ କୋହଲି ଦଳକୁ ନିରାଶ କରିଥିଲେ। ପର୍ଥ ଟେଷ୍ଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ କୋହଲି ଏକ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେବେଠାରୁ କୋହଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ସମାନ ଭୁଲ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟରମାନେ ମଧ୍ୟ କୋହଲିଙ୍କ ଏହି ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କୋହଲି ତାଙ୍କ ଭୁଲରୁ କିଛି ଶିଖିଲେ ନାହିଁ । ସିଡନୀ ଟେଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ କୋହଲି । ୧୭ରନ୍ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ମାତ୍ର ୬ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ।



ରୋହିତ ଶର୍ମା

ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଟୁର୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ହୋଇଛି। ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ନିଜକୁ ସିଡ୍‌ନି ଟେଷ୍ଟରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ରୋହିତ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିପାରି ନ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଫେରିଥିଲେ। ରୋହିତ ପୁରା ସିରିଜରେ ଫ୍ଲପ୍ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ସିରିଜରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟରୁ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତକ ମଧ୍ୟ ବାହାରି ନ ଥିଲା।

ଶୁଭମାନ ଗିଲ୍

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଯୁବ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଗିଲ୍ ଏହି ସିରିଜରେ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ନିଜ ବ୍ୟାଟ୍‌ରୁ ଭଲ ଇନିଂସ ଦେଖାଇ ନ ଥିଲେ। ଏହି ସିରିଜରେ ଗିଲ୍ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିନାହାନ୍ତି । ସିଡନୀ ଟେଷ୍ଟରେ ରୋହିତଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଗିଲ୍ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଗିଲ ମାତ୍ର ୨୦ ରନ୍ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ମାତ୍ର ୧୩ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ।

Shubman Gill has an average of 17.81 outside Asia, and a best score of 30 since the last 4 years.



BCCI ARE TOO NICE TO HIM GUESS WHY? pic.twitter.com/6za12VZfi9