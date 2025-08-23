ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ : ୨୦୨୭ ମସିହାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଆଇସିସି ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ଜିମ୍ବାୱେ ଏବଂ ନାମିବିଆ ଦ୍ୱାରା ମିଳିତ ଭାବରେ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। କ୍ରିକେଟ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା (ସିଏସଏ) ଏହି ମେଗା ଇଭେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଘୋଷଣା କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମୋଟ ୫୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ହେବ ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ଜିମ୍ବାୱେ ମିଳିତ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆୟୋଜନ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ନାମିବିଆ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରିବ। ପୂର୍ବରୁ ଦକ୍ଷିଣ-ଆଫ୍ରିକା ଓ ଜିମ୍ବାଓ୍ବେ ୨୦୦୩ରେ ବିଶ୍ବକପ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ।
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏହି ବିଶ୍ୱକପରେ ୪୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ କରିବ, ଯେତେବେଳେ ବାକି ୧୦ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିମ୍ବାୱେ ଏବଂ ନାମିବିଆରେ ଖେଳାଯିବ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଆଠଟି ଷ୍ଟାଡିୟମ ଚୟନ କରାଯାଇଛି ।
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏହି ବିଶ୍ୱକପରେ ୪୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ କରିବ, ଯେତେବେଳେ ବାକି ୧୦ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିମ୍ବାୱେ ଏବଂ ନାମିବିଆରେ ଖେଳାଯିବ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଆଠଟି ଷ୍ଟାଡିୟମ ଚୟନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗର ୱାଣ୍ଡରର୍ସ ଷ୍ଟାଡିୟମ, କେପ୍ ଟାଉନର ନ୍ୟୁଲାଣ୍ଡସ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ଡର୍ବାନର କିଙ୍ଗସମିଡ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ପ୍ରିଟୋରିଆର ସେଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ପାର୍କ, ବ୍ଲୋଏମ୍ଫଣ୍ଟେନର ମାଙ୍ଗାଉଙ୍ଗ୍ ଓଭାଲ୍, ଗକେବରହାରେ ସେଣ୍ଟ ଜର୍ଜ ପାର୍କ, ଇଷ୍ଟ ଲଣ୍ଡନର ବଫାଲୋ ପାର୍କ ଏବଂ ପାର୍ଲର ବୋଲାଣ୍ଡ ପାର୍କ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ସମସ୍ତ ପଡ଼ିଆ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସୁବିଧା ଏବଂ ଐତିହାସିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା।