ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ରୀଡ଼ା ସମ୍ମାନ ‘ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କ୍ରୀଡ଼ା ପୁରସ୍କାର’ ଉତ୍ସବ ଶୁକ୍ରବାର ଜୟଦେବ ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଭାବେ ଜାତୀୟ ରେକର୍ଡଧାରୀ ଧାବକ ଅନିମେଷ କୁଜୁର, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାରା କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଭାବେ ହ୍ବିଲ୍ଚେୟାର୍ ଫେନ୍ସର ରାଖାଲ କୁମାର ସେଠୀ, ଭଲିବଲ୍ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ସୁଷମା ନନ୍ଦ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉଦୀୟମାନ ଖେଳାଳି ଭାବେ ଡବଲ୍ ବିଶ୍ବ ପଦକ ବିଜେତା ୯ ବର୍ଷୀୟ ସାତ୍ତ୍ବିକ ସ୍ବାଇଁ, କ୍ରୀଡ଼ା ବିକାଶ ଦିଗରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ଖୋ ଖୋ ସଂଘ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମିଶ୍ର, ଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ରୀଡ଼ା ସାମ୍ବାଦିକ ଭାବେ ‘ପ୍ରମେୟ’ର କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିନିଧି ବିମଳ କୁମାର ରାଉଳ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ରୀଡ଼ା ବୈଷୟିକ ଅଧିକାରୀ ତଥା ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ଭାବେ ଭାରତୀୟ ତଥା ଓଡ଼ିଶା କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତି ଅତୁଳନୀୟ ଅବଦାନ ରଖିଥିବା ସୁଦୀପ ଶତପଥୀ ଏବଂ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସାଧନା ଲାଗି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ଭାରୋତ୍ତୋଳକ ବିଜୟ କୁମାର ଶତପଥୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି। ଅସୁସ୍ଥ ବିଜୟ ଶତପଥୀଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ସୋମନାଥ ଶତପଥୀ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଜୀବନ ସେବା ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ଙ୍କୁ ୩ ଲକ୍ଷ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆର୍ଥିକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅର୍ଥ ରାଶି ସବୁ ତ୍ବରିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉତ୍ସବ ନ ସରୁଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପୁରସ୍କାର ରାଶି ବ୍ୟତୀତ ମାନପତ୍ର, ଫଳକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଜୀବନ କୁମାର ବେହେରା ଓ ଚିତ୍ତରଂଜନ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାହସିକତା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା।
ଖେଳାଳିମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ: ରାଜ୍ୟପାଳ
ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ‘‘ଖେଳ କେବଳ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳା ନୁହେଁ, ଏହା ଖେଳାଳିଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ, ସଂଗ୍ରାମ, ସଫଳତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥାଏ। ଖେଳାଳିମାନେ କେବଳ ପଦକ ଜିତିଥାନ୍ତି ତା’ ନୁହେଁ, ସେମାନେ କ୍ରୀଡ଼ା ମନୋଭାବର ମଶାଲ ବାହକ ଏବଂ ପିଢ଼ି ପିଢ଼ି ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ହୋଇଥାନ୍ତି’’ ବୋଲି ରାଜ୍ୟପାଳ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ। କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ ସମସ୍ତ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟର ଗୌରବକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇବାକୁ ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂହ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ସଙ୍କଳ୍ପ ନେବାକୁ କହିଥିଲେ। କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବସେବା ବିଭାଗ ସଚିବ ସଚିନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ବିଜୟ ୟେଦୁଲ୍ଲା ଅନ୍ୟତମ ଦୁଇ ଅତିଥି ଥିଲେ। ଦୀକ୍ଷା ତିୱାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଂଚାଳନ କରିଥିଲେ।