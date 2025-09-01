ଦୁବାଇ : ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ଭୂମିକମ୍ପ ପରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଅବସ୍ଥା ଦୟନୀୟ ହୋଇଯାଇଛି । ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଭାରତ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ପକ୍ଷରୁ ସହୟତାର ହାତ ବଢାଯାଇଛି । ତେବେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର କ୍ରିକେଟ ଟିମ ନିଜର ମ୍ୟାଚ ଫି ଦାନ କରି ଏକ ନିଆରା ଆଦର୍ଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ।
ଏସିଆ କପ୍ ପୂର୍ବରୁ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ୟୁଏଇରେ ହିଁ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ (ୟୁଏଇ) ସହିତ ସାତ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ଖେଳୁଛି। ଏହି ସିରିଜର ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ, ଆଫଗାନ ଦଳର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ, ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦଳ ଆଜି ୟୁଏଇ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦରମା କୁନାରରେ ହୋଇଥିବା ଭୂମିକମ୍ପ ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦାନ କରିବ।
ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଏହା ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ପୂର୍ବ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଖୋଷ୍ଟ ସହରରେ ଚାଲିଥିବା ଆଞ୍ଚଳିକ ତାଲିକା ଏ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଖେଳୁଥିବା ଖେଳାଳିମାନେ ବି ନିଜର ଦରମା ଦାନ କରିଛନ୍ତି ।