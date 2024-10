କୋଲକତା: ଇମର୍ଜିଙ୍ଗ୍ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୪ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆ ‘ଏ’ ଟିମ୍ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କୁ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦଳରେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥର ଏସୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦ ଓମାନରେ ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରୁଛି। ଅକ୍ଟୋବର ୧୯ରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏହାର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବା ବେଳେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ୧୮ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟରେ ପୁଣିଥରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ମହା ମୁକାବିଲା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।

ଏହି ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଓମାନ କ୍ରିକେଟ୍ ଏକାଡେମୀରେ ଖେଳାଯିବ। ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଅକ୍ଟୋବର ୨୫ରେ ଖେଳାଯିବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଟୋବର ୨୫ରେ ଖେଳାଯିବ। ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ୨୭ ଅକ୍ଟୋବର ରବିବାର ଦିନ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଦଳ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି।

