ଦୁବାଇ : ୨୦୨୫ ଏସିଆ କପରେ ଭାରତଠାରୁ ଦୁଇଥର ପରାସ୍ତ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ପାକିସ୍ତାନ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ୨୦୨୫ ଏସିଆ କପର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ରବିବାର, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୮ ତାରିଖରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ହେବ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ କୌଣସି ଟି-୨୦ ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟ ଫାଇନାଲରେ ପରସ୍ପରକୁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଏସିଆ କପରେ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଭାରତ-ପାକ ଫାଇନାଲ ।
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ ୧୦ଟି ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଛି। ଏହା ୧୧ତମ ଥର ହେବ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଫାଇନାଲ ଖେଳିବ। ଏଥିରେ ତ୍ରି ଦେଶୀୟ ସିରିଜ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସିରିଜ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୧୮ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ କୌଣସି ଫାଇନାଲ ଜିତି ନାହିଁ। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ ୨୦୦୭ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା।
ଆଉ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ତଥ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଏସିଆ କପର ୪୧ ବର୍ଷର ଇତିହାସରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଫାଇନାଲ ହୋଇନଥିଲା । ଏଥର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏସିଆ କପରେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଫାଇନାଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।