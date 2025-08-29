ରାଜଗିର୍: ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଏସିଆ କପ୍ ହକି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଶୁକ୍ରବାରଠାରୁ ଏଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆସନ୍ତାବର୍ଷ ନେଦରଲାଣ୍ଡ୍ସ ଓ ବେଲଜିୟମ୍ରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଶ୍ବକପ୍ ଲାଗି ଏହି ୮ ଦଳୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜକ ଭାରତ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ଶେଷ ସୁଯୋଗ ହେବ। ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳ ଏଫ୍ଆଇଏଚ୍ ପ୍ରୋ ଲିଗ୍ର ୟୁରୋପୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ବିଶ୍ବ ମାନ୍ୟତାର ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନକୁ ଖସି ବିଶ୍ବକପ୍ ଲାଗି ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବାର ପ୍ରଥମ ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରିସାରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏସିଆ କପ୍ ଜିତିବା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ କର ବା ମର ସଦୃଶ ହୋଇଛି। ଏକଥା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ କ୍ରେଗ୍ ଫୁଲଟନ୍ ମଧ୍ୟ ସ୍ବୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଆମ ପାଇଁ ଏସିଆ କପ୍ ଚଳିତ ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବୋଲି ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି ସେ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଏଫ୍ଆଇଏଚ୍ ପ୍ରୋ ଲିଗ୍ର ୟୁରୋପୀୟ ଗସ୍ତରେ ଭାରତ ଖେଳିଥିବା ୮ ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏକୁ ଜିତିଥିଲା। ପୁଣି ଲଗାତାର ୭ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିବାର ଅଲୋଡ଼ା ରେକର୍ଡ କରିଥିଲା। ଦୁର୍ବଳ ରକ୍ଷଣଭାଗ ପାଇଁ ୮ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୨୬ ଗୋଲ୍ ବରଣ କରିଥିଲା। ଏଣୁ ଏସିଆ କପ୍ରେ ଦଳର ଏହି ଦୁର୍ବଳତା ଦୂର କରିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ଫୁଲ୍ଟନ୍ ସ୍ବୀକାର କରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣରକୁ ଗୋଲ୍ରେ ରୂପାନ୍ତର କରିବାର କଳାକୁ ଆହୁରି ଶାଣିତ କରିବାକୁ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି କିଂବଦନ୍ତି ତାରକା ପିଆର୍ ଶ୍ରୀଜେଶଙ୍କ ଅବସର ପରେ କ୍ରିଷନ ବାହାଦୁର ପାଠକ ଓ ସୁରଜ କେର୍କେରାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ସୁଯୋଗରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାରତ ଅବଶ୍ୟ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଶୀର୍ଷ ମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ଦଳ ଭାବେ ଏସିଆ କପ୍ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଚୀନ ଭଳି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଦଳକୁ ଭେଟିବ।
ଯାହା ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି। ୩ଥର ବିଜେତା ଭାରତ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ୍ ସର୍ବାଧିକ ୫ଥର ବିଜେତା ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଭାରତ ପୁଲ୍-ଏ'ରେ ଜାପାନ, ଚୀନ ଓ କାଜାଖସ୍ତାନ ସହ ଥିଲା ବେଳେ ପୁଲ୍-ବି'ରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ, ମାଲେସିଆ, ବାଂଲାଦେଶ ଓ ଚାଇନିଜ୍ ତାଇପେଇ ଅଛନ୍ତି। କାଜାଖସ୍ତାନ ତିନି ଦଶନ୍ଧି ପରେ ଏସିଆ କପ୍ ଖେଳିବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବାଂଲାଦେଶ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପାକିସ୍ତାନର ସ୍ଥାନ ନେବ। ଉଭୟ ପୁଲ୍ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦୁଇ ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆକୁ ଭେଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରାୟ ନାହିଁ। ଶୁକ୍ରବାରର ଅନ୍ୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଜାପାନ-କାଜାଖସ୍ତାନ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଅପରାହ୍ଣ ୧ଟା ଏବଂ ଭାରତ-ଚୀନ ମ୍ୟାଚ୍ ଅପରାହ୍ଣ ୩ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ।