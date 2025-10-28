ଭୁବନେଶ୍ବର: ମସ୍କାଟ୍‌ରେ ଆୟୋଜିତ ଏସୀୟ ରଗ୍‌ବି ଏମିରେଟ୍ସ ସେଭେନ୍ସ ଟ୍ରଫିରେ ଭାରତ ଉପବିଜେତା ହୋଇଛି। ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ଭାରତ ୦-୨୭ରେ କାଜାଖସ୍ତାନଠୁ ହାରିଯାଇଥିଲା। ଉପବିଜେତା ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶାର ୪ ଜଣ ଖେଳାଳି ଆଶିଷ ଶବର, ଗଣେଶ ଧାଙ୍ଗଡ଼ା ମାଝୀ, ଯୁଗଳ କିଶୋର ମାଝୀ ଓ ଶାହନୱାଜ ଅହମଦ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି।

Advertisment

ଆଶିଷ, ଗଣେଶ ଓ ଯୁଗଳ ‘କିସ୍‌’ର ଛାତ୍ର। ସେମିଫାଇନାଲ୍‌ରେ ଭାରତ ୧୭-୦ରେ ସାଉଦି ଆରବକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଏହାପୂର୍ବରୁ ଲିଗ୍‌ରେ ଭାରତ ଯଥାକ୍ରମେ ଲେବନନ୍‌କୁ ୪୪-୦ରେ, ଆଫ୍‌ଗାନିସ୍ତାନକୁ ୨୬-୫ରେ ହରାଇ ସେମିଫାଇନାଲ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏହି ସଫଳତା ଲାଗି ‘କିସ୍‌’ ଓ ‘କିଟ୍‌’ର ପ୍ରତି‌ଷ୍ଠାତା ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି।