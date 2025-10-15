ଭୁବନେଶ୍ବର: ଏସୀୟ ଟେବୁଲ୍‌ ଟେନିସ୍‌ (ଟିଟି) ଦଳଗତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଗତ ସଂସ୍କରଣର କାଂସ୍ୟ ବିଜେତା ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଦଳ ଯଥାକ୍ରମେ ଷଷ୍ଠ ଓ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଅଭିଯାନ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ମୁକାବିଲାରେ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ୦-୩ରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆଠୁ ହାରିଯାଇଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଚମରୁ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନ ମୁକାବିଲାରେ ଏହି ଦଳ ୩-୨ରେ ଉତ୍ତର କୋରିଆକୁ ହରାଇଥିଲା। ମହିଳା ଦଳ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନ ମୁକାବିଲାରେ ୨-୩ରେ ହଂକଠୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି।

Advertisment

ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଚମରୁ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନ ମୁକାବିଲାରେ ୧-୩ରେ ଉତ୍ତର କୋରିଆଠୁ ହାରିଥିଲା। ମହିଳା ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ଚୀନ୍‌ ଓ ଜାପାନ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେମିଫାଇନାଲ୍‌ରେ ଚୀନ୍‌ ୩-୦ରେ ଉତ୍ତର କୋରିଆକୁ ଏବଂ ଜାପାନ ୩-୦ରେ ସିଙ୍ଗାପୁରକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ପୁରୁଷ ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ହଂକଂ ଓ ଚୀନ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ହଂକଂ ୩-୨ରେ ଚାଇନିଜ୍‌ ତାଇପେକୁ ଏବଂ ଚୀନ୍‌ ୩-୨ରେ ଜାପାନକୁ ମାତ୍‌ ଦେଇଛି।