ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍-୨୦୨୬ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ବାଂଲାଦେଶ ପାଇଁ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (ବିସିବି) ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦ (ଆଇସିସି) ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ବୋର୍ଡ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏହା ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଉ କୌଣସି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କିମ୍ବା ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ।
ଆଇସିସି ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ-୨୦୨୬ରେ ସ୍କଟଲାଣ୍ଡ ବାଂଲାଦେଶକୁ ବଦଳାଇବ। ଏହା ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଣିଛି। ଅନ୍ୟପଟରେ ବିସିବି ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଯେ ଏହା ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଇସିସି ବୋର୍ଡ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଅଟଳ ରହିଛି।
ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡର ମିଡିଆ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅମଜାଦ ହୁସେନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବୋର୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଏବଂ ଗ୍ରୁପିଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ କିଛି ହାସଲ ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଇସିସିର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ବାକି ନଥିଲା।
ଭାରତରେ ଖେଳିବା ନେଇ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା
ବାଂଲାଦେଶର ମତ ଆରମ୍ଭରୁ ସ୍ଥିର ରହିଛି ଯେ ଦଳ ପାଇଁ ଭାରତ ଖେଳିବା ଅସୁରକ୍ଷିତ। ଏହି ଚିନ୍ତା କେବଳ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନଥିଲା; ବରଂ ସରକାର ଦଳ ସହିତ ଥିବା ସହାୟକ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଅମଜାଦ ହୁସେନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବଳ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ, ବରଂ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ପରେ ନିଆଯାଇଛି। ଅମଜାଦଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଇସିସି ବୋର୍ଡ ବୈଠକ ପରେ ବାଂଲାଦେଶ ସରକାରଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦଳର ଭାରତ ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆଇସିସି ବିସିବିକୁ ଏହାର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେଇଥିଲା। ଜବାବରେ, ବୋର୍ଡ କେବଳ କହିଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଦଳ ପ୍ରଦତ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ଖେଳିପାରିବ ନାହିଁ।
ବିବାଦ ସମାଧାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହେବନି ବିସିବି
ବିସିବି ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏହା କେବେବି ଆଇସିସି ବିବାଦ ସମାଧାନ କମିଟି (ଡିଆରସି) ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିନାହିଁ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ କୌଣସି ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କିମ୍ବା ଆଇନଗତ ଆଶ୍ରୟ ନେବ ନାହିଁ। ବୋର୍ଡ କହିଛି ଯେ ଏହା ଆଇସିସିର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ମାନ କରେ। ଆଇସିସି ଭାରତର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କୌଣସି ବିପଦ ପ୍ରକାଶ ପାଇନଥିଲା। ଏହା ପରେ ଆଇସିସି ବୋର୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭୋଟ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଦେଶ ମ୍ୟାଚ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭୋଟ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ଆଧାରରେ ସ୍କଟଲାଣ୍ଡକୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା।