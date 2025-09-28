ମୁମ୍ବାଇ: ବିସିସିଆଇକୁ ମିଳିଲା ନୂଆ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଗତ କିଛି ମାସ ହେବ ଏନେଇ ଅନେକ ଆଲୋଚନା ଓ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଆଜି ମୁମ୍ବାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବାର୍ଷିକ ସାଧାରଣ ବୈଠକରେ (ଏଜିଏମ) ଏହାର ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ କମିଟି ଘୋଷଣା କରିଛି ବିସିସିଆଇ। ନୂତନ ବିସିସିଆଇ ଦଳରେ ମିଥୁନ ମହ୍ନାସଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହ ରାଜୀବ ଶୁକ୍ଳା ଉପ-ସଭାପତି ଓ ଦେବଜିତ ସାଇକିଆଙ୍କୁ ସଚିବ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଭତେଜ ସିଂହ ଭାଟିଆଙ୍କୁ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏ. ରଘୁରାମ ଭଟ୍ଟ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଛନ୍ତି।
ବିସିସିଆଇର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦବୀରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ଜୟଦେବ ନିରଞ୍ଜନ ଶାହଙ୍କୁ ଆପେକ୍ସ କାଉନସିଲର ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଇଛି। ଅରୁଣ ସିଂହ ଧୂମାଲ ଏବଂ ଏମ. ଖୈରୁଲ ଜମାଲ ମଜରୁମଦାରଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ କାଉନସିଲର ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଇଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ, ନୂତନ ବିସିସିଆଇ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ କମିଟି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଶାସନ ଏବଂ ନୀତି ସହିତ ଜଡିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ।
୪୫ ବର୍ଷୀୟ ମିଥୁନ ମହ୍ନାସ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ତାଙ୍କର ରେକର୍ଡ ଖୁବ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ସେ ୧୫୭ଟି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ୯,୭୧୪ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ୨୭ଟି ଶତକ ଏବଂ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନିଂସ ସାମିଲ ଥିଲା। ସେ ଲିଷ୍ଟ ଏ କ୍ରିକେଟରେ ମଧ୍ୟ ୪,୧୨୬ ରନ୍ କରିଥିଲେ।
ସେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଦିଲ୍ଲୀ ରଣଜୀ ଦଳର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ସେ ଅନେକ ଥର ତାଙ୍କ ଦଳକୁ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତିରୁ ବାହାର କରିଥିଲେ। ପରେ ସେ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଖେଳାଳି ଏବଂ ପ୍ରଶାସକ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ବ ନିଭାଇଥିଲେ। ସେ ଆଇପିଏଲରେ ୫୫ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ ଏବଂ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହୱାଗଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ଡେୟାରଡେଭିଲ୍ସ, ଯୁବରାଜ ସିଂହଙ୍କ କିଙ୍ଗସ ଇଲେଭେନ୍ ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ପୁନେ ୱାରିୟର୍ସର ଅଂଶ ଥିଲେ।
mithun-manhas | BCCI