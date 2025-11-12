ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତର ଷ୍ଟାର କ୍ରିକେଟର ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ରୋହିତ ଶତକ ସହିତ ଭାରତକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିବା ବେଳେ କୋହଲି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଉଭୟ ନିଜ ଇନିଂସରେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବିସିସିଆଇ ସେମାନଙ୍କ ଇନିଂସରେ ଖୁସି ନଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ବିସିସିଆଇ ଉଭୟଙ୍କୁ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି।
ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (ବିସିସିଆଇ) ଏହି ୨ ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ଅବସର ନେବା ପରେ, ରୋହିତ ଏବଂ କୋହଲି କେବଳ ୫୦-ଓଭର ଫର୍ମାଟରେ ହିଁ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ, ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ରେ ଚୟନ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ମ୍ୟାଚ୍ ଫିଟନେସ୍ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଦଳ ଚୟନ ପୂର୍ବରୁ, ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫିରେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବେ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି।
ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ, ରୋହିତ ପୂର୍ବରୁ ମୁମ୍ବାଇ କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ (MCA)କୁ ଜଣାଇ ସାରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫିରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, କୋହଲି ତାଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧତା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହାଁନ୍ତି। ଏମଧ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ, ଯଦି ସେମାନେ ଭାରତ ପାଇଁ ଖେଳିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବାକୁ ପଡିବ। ଉଭୟ ଦୁଇଟି ଫର୍ମାଟରୁ ଅବସର ନେଇସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବାକୁ ବିସିସିଆଇ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିବା ଜଣାଯାଇଛି।
ତେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋହିତ୍ କିମ୍ବା କୋହଲି ଏହା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିନାହାନ୍ତି।