କୋଲକାତା: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ୨୦୨୪ ଟାଇଟଲକୁ ନେଇଥିବା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟ ପରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତିନିଥର ଆଇସିସି ଟ୍ରଫିର ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଦୁଇଟିରେ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା ​​ଏବଂ ଗୋଟିଏରେ ଜିତିଥିଲ।

ଏକଦିବସୀୟ ବିଶ୍ୱକପ ୨୦୨୩ର ଫାଇନାଲରେ ହାରିବା ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ୨୦୨୪ ଟାଇଟଲ ଜିତିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ କହିଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ମୋର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ସମୟ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟ ଥିଲା। ବାସ୍ତବରେ, ଯେତେବେଳେ ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ହାରିଲା। ସେତେବେଳେ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡଙ୍କୁ ରବି ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନୂତନ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା।

ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲା। କାରଣ ବିରାଟ କୋହଲି ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ୨୦୨୧ ପରେ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଛାଡିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କୋହଲିଙ୍କୁ ବିସିସିଆଇ ଦ୍ୱାରା ଏକଦିବସୀୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା।