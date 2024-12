ବ୍ରିସବେନ: ବର୍ଡର-ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫିର ତୃତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ବ୍ରିସବେନର ଗାବା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳା ଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଶନିବାର ଦିନ ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ତୃତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚର ପ୍ରଥମ ଦିନ ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ବ୍ୟାହତ ହୋଇଥିଲା। କେବଳ ୧୩.୨ ଓଭର ଖେଳାଯାଇପାରିଥିଲା।

ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ରବିବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟିଂରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ସାତ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ପରେ ୪୦୫ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି।

ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର ଖେଳ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କ ୭ ରନ୍‌ରେ ଅପରାଜିତ ଥିବାବେଳେ ଆଲେକ୍ସ କେରି ୪୫ ରନ୍‌ରେ ଅପରାଜିତ ରହିଛନ୍ତି। ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍ ୧୫୨ ରନ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟିଭ୍ ସ୍ମିଥ୍ ୧୦୧ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍‌ରା ଭାରତ ପାଇଁ ୫ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।

ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍‌ରାଙ୍କ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ବୋଲିଂ ଗାବାରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ତୃତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ କରି ବୁମ୍‌ରା ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଗାବା ଟେଷ୍ଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍‌ରା ଭାରତ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଏହା ସହ ବୁମ୍‌ରା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ୫ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଏକ ବିଶେଷ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପୂର୍ବତନ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଧିନାୟକ କପିଲ ଦେବଙ୍କ ସହ ବୁମ୍‌ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଲିକାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି।

