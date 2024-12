ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣ: ଭାରତୀୟ ଦଳର ବୋଲର ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍‌ରା ରବିବାର ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣରେ କଙ୍ଗାରୁ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡଙ୍କ ୱିକେଟ୍ ନେଇ ସେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ୱିକେଟ୍ ୨୦୦ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି।

ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସେ ହାରାହାରି ୨୦ରୁ କମ୍ ହାର ଅର୍ଥାତ୍ ହାରାହାରି ୧୯.୫୬ ହାରରେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ୨୦୦ ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ୪୨.୪୨ ରହିଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ ଦୁନିଆର ମହାନ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।

ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯୋଗୁ ବୁମ୍‌ରା ମହାନ ଭାରତୀୟ ବୋଲର କପିଲ ଦେବଙ୍କ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ଏହାପୂର୍ବରୁ କପିଲ ଦେବ ଦ୍ରୁତତମ ୨୦୦ ଟେଷ୍ଟ ୱିକେଟ୍ ନେଇ ରେକର୍ଡ ରଖିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ୫୦ତମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁମ୍‌ରା ତାଙ୍କର ୪୪ତମ ଟେଷ୍ଟରେ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।

- 200 Test wickets.

- 19.56 Average.

- 42.42 Strike Rate.



🚨 JASPRIT BUMRAH - FIRST BOWLER IN HISTORY TO TAKE 200 WICKETS AT LESS THAN 20 AVERAGE. 🚨 pic.twitter.com/zaSnT3sDbo — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) December 29, 2024

ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବିରତି ପର ଅଧିବେଶନରେ ବୁମ୍‌ରା ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ୨୦୦ତମ ଶିକାର କରି ଟେଷ୍ଟରେ ଏହି ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ବୁମ୍‌ରା ଏବଂ ଜାଡେଜା ସେମାନଙ୍କର ୪୪ ତମ ଟେଷ୍ଟରେ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ସେମାନେ ଏହି ଫର୍ମାଟରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାରତୀୟ ବୋଲର ଅଟନ୍ତି।

First Test wicket - AB Devilliers in 2018.



200th Test wicket - Travis Head in 2024.



THE GREATEST EVER, BOOM. 🥶 pic.twitter.com/xAIKdj7GDx — Johns. (@CricCrazyJohns) December 29, 2024

ନିକଟରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଭାରତୀୟ ସ୍ପିନର ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ୍ ଅଶ୍ୱିନ୍ ନିଜର ୩୭ ତମ ଟେଷ୍ଟରେ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରି ୨୦୦ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଦ୍ରୁତତମ ଭାରତୀୟ ବୋଲର ରହିଛନ୍ତି।

We only believe in Jassi bhai 😎



200 Test Wickets for Boom Boom Bumrah 🔥🔥



He brings up this milestone with the big wicket of Travis Head.#TeamIndia #AUSvIND @Jaspritbumrah93 pic.twitter.com/QiiyaCi7BX — BCCI (@BCCI) December 29, 2024

ବୁମ୍‌ରାଙ୍କୁ ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍‌ଙ୍କ ରୂପରେ ୨୦୦ ତମ ଟେଷ୍ଟ ୱିକେଟ୍ ମିଳିଥିଲା ​। ୨୦୧୮ ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ବୁମ୍‌ରା ଟେଷ୍ଟ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ବୁମରା ଏବି ଡି ଭିଲିୟର୍ସଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶିକାର କରିଥିଲେ। ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍‌ରାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ଡି ଭିଲିୟର୍ସ।

ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍‌ରା ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ୨୮.୪ ଓଭରରେ ୯୯ ରନ୍ ଦେଇ ସେ ୪ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ସେ ଉସମାନ ଖ୍ବାଜା, ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ, ମିଚେଲ ମାର୍ଶଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍‌ଙ୍କୁ ପାଭିଲିୟନ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଇନିଂସର ଚତୁର୍ଥ ୱିକେଟ୍ ଭାବେ ନାଥନ୍ ଲିଓନ୍‌ଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ।

ବୁମରା ୮୪୮୪ ତମ ବଲରେ ୨୦୦ତମ ଟେଷ୍ଟ ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ସେ ବଲ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ୨୦୦ ଟେଷ୍ଟ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିବାରେ ଦ୍ରୁତତମ ବୋଲର ହୋଇପାରିଛନ୍ତି।

ସେ ମହମ୍ମଦ ଶାମିଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶାମି ୯୮୯୬ ତମ ବଲରେ ୨୦୦ତମ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ମୋଟ ଉପରେ, ପାକିସ୍ତାନର ୱାକର ୟୁନିସ୍, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଡାଲ୍ ଷ୍ଟେନ୍ ଏବଂ କାଗିସୋ ରାବାଡାଙ୍କ ପରେ ବୁମ୍‌ରା ଚତୁର୍ଥ ଦ୍ରୁତତମ ବୋଲର ପାଲଟିଛନ୍ତି।

