ବୁଦ୍ଧାପେଷ୍ଟ: ଚେସ୍ ଅଲିମ୍ପିଆଡ଼ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଦଳ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।

ରବିବାରର ଅନ୍ତିମ ରାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ଯାଇ ଉଭୟ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଅଲିମ୍ପିଆଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂରେ ଶୀର୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଭାରତୀୟ ତାରକା ଖେଳାଳି ଅର୍ଜୁନ ଏରିଗାଇସି ଲିନିୟର ଡୋମିଙ୍ଗେଜ୍ ପେରେଜଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଲିଭନ୍ ଆରୋନିଆନ୍ ବିପକ୍ଷରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଗୁଜୁରାତିଙ୍କର ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର ଥିଲା।

ଚେସ୍ ଅଲିମ୍ପିଆଡ଼ର ଦଶମ ରାଉଣ୍ଡରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ଚୀନ୍‌କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିୟନ ଖେଳାଳିମାନେ ଚୀନ୍ ଦଳରେ ଖେଳୁ ନ ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଦଳ କାଜାଖସ୍ତାନ ସହ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ବିଭାଗରେ ୧୯ ପଏଣ୍ଟ ପାଇଛି।

