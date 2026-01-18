ଇନ୍ଦୋର: ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ଭାରତୀୟ ବୋଲର୍‌ଙ୍କୁ ଧୂମ ଛେଚିଛନ୍ତି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ୍‌ ବ୍ୟାଟର୍‌। ଟସ୍‌ ହାରି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ୍‌ ଡାରିଲ୍‌ ମିଚେଲ୍‌ ଓ‌ ଗ୍ଲେନ୍‌ ଫିଲିପ୍ସଙ୍କ ଶତକ ଏବଂ ଦ୍ବିଶତକ ଭାଗୀଦାର ବଳରେ ୩୩୭ ରନ୍‌ କରି ନେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ୭ ବଲ୍‌ ଭିତରେ ଡେଭନ୍‌ କନୱେ (୫) ଓ ହେନରି ନିକଲ୍ସ (୦)ଙ୍କୁ ହର୍ଷିତ ରାଣା ଓ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ପ୍ୟାଭିଲିଅନ୍‌ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ୱିଲ୍‌ ୟଙ୍ଗ୍ (୩୦)ଙ୍କୁ ହର୍ଷିତ ଦ୍ବିତୀୟ ଶିକାର କରିବାରୁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ୍‌ ୫୮/୩ରେ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିବା ଡାରିଲ୍‌ ମିଚେଲ୍‌ ଏବଂ ଗ୍ଲେନ୍‌ ଫିଲିପ୍ସ ତୃତୀୟ ୱିକେଟ୍‌ ପାଇଁ ୩୧ ଓଭରରେ ୨୧୯ ରନ୍‌ ଯୋଡ଼ି ସବୁ ଓଲଟପାଲଟ କରି ଦେଇଥିଲେ।

ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆରେ ଶତକରୁ ବଞ୍ଚିତ ମିଚେଲ୍ ପରବର୍ତୀ ୨ଟିରେ କ୍ରମାଗତ ଶତକ (୮୪, ୧୩୧*, ୧୩୭) ହାସଲ କରି ଭାରତ ଗସ୍ତକୁ ସ୍ମରଣୀୟ ଢ଼ଙ୍ଗରେ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି। ମିଚେଲ୍‌ ରବିବାର ୧୩୧ ବଲ୍‌ରୁ ୧୩୭ ରନ୍‌ କରିଥିଲେ ୧୫ ଚୌକା ଓ ୩ ଛକା ସହାୟତାରେ। ଫିଲିପ୍ସ ୮୮ ବଲ୍‌ରୁ ୯ ଚୌକା ଓ ୩ ଛକା ସହାୟତାରେ ୧୦୬ ରନ୍‌ କରିଥିଲେ। ମିଚେଲ୍‌ ନିଜ ନବମ ଏବଂ ଫିଲିପ୍ସ ନିଜ ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନିକିଆ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଅର୍ଶଦୀପ-ହର୍ଷିତ ୩-୩ ଏବଂ ସିରାଜ-କୁଲଦୀପ ୧-୧ ୱିକେଟ୍‌ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ।

