ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: ଦଲିପ ଟ୍ରଫି ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନରେ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ସହ ୪ ବଲ୍ରେ ୪ ୱିକେଟ୍ ପତନ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛି। ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ବ କରୁଥିବା ଆକ୍ବିବ ନବି ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ବିପକ୍ଷରେ ଏହି ବିରଳ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ପାଳିର ୫୩ତମ ଓଭର ଶେଷ ୩ ବଲ୍ରେ ବିରାଟ ସିଂହ, ମନୀଷ ଓ ମୁକ୍ତାର ହୁସେନଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିବା ପରେ ସେ ପରବର୍ତୀ ଓଭର ପ୍ରଥମ ବଲ୍ରେ ସୂରଜ ସିନ୍ଧୁ ଜୟସ୍ବାଲଙ୍କୁ ବି ଆଉଟ୍ କରି ୪/୪ ସଫଳତା ପାଇଥିଲେ। ଆକ୍ବିବ ମଧ୍ୟ ୫/୨୮ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି। ଦଲିପ ଟ୍ରଫି ଇତିହାସରେ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ସଫଳତା ଏହା ତୃତୀୟ ଉଦାହରଣ। ୧୯୭୮ରେ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ପକ୍ଷରୁ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ବିପକ୍ଷରେ କପିଳ ଦେବ ଏବଂ ୨୦୦୧ରେ ସାଇରାଜ ବାହୁତୁଲେ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ବିପକ୍ଷରେ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ନେଇଥିଲେ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ୪ ବଲ୍ରେ ୪ ୱିକେଟ୍ ଦଖଲ କରିବା ମଧ୍ୟ ଚତୁର୍ଥ ଉଦାହରଣ ହୋଇଛି। ୧୯୮୮-୮୯ରେ ହିମାଳଚ ପ୍ରଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଏସ୍ ଏସ୍ ସୈନି, ୨୦୧୮-୧୯ରେ ରାଜସ୍ଥାନ ବିପକ୍ଷରେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ମହମ୍ମଦ ମୁଦାସିର୍ ଏବଂ ୨୦୨୩-୨୪ରେ ବରୋଦା ବିପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର କୁଲୱନ୍ତ ଖେଜରୋଲିୟା ୪ ବଲ୍ରେ ୪ ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ।
ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ବିପକ୍ଷ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଦଳରେ ଜଣେ ହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ନମିଳିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଖବର ହୋଇଛି। ମନୋନୀତ ଳରେ ସନ୍ଦୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ବାଇଁଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। କିନ୍ତୁ କାହାରିକୁ ଚୂଡାନ୍ତ ଏକାଦଶରେ ଖେଳାଯାଇନାହିଁ। ଏବେ କ୍ବାର୍ଟରଫାଇନାଲ୍ରୁ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ବିଦାୟ ନେବା ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିଥିବାରୁ ଏ ଦୁହେଁ ଚଳିତ ଋତୁରେ ଦଲିପ ଟ୍ରଫିରେ ଖେଳିବା ଆଶ ମଉଳିଯାଇଛି। କାରଣ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳର ପ୍ରଥମ ପାଳି ୪୦୫ ଜବାବରେ ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ସମସ୍ତ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୨୩୦ ରନ୍ କରିଛି। ପ୍ରଥମ ପାଳିରେ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ୧୭୫ ରନ୍ର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଅଗ୍ରଣୀ ନେଇଯାଇଛି।