ଆଇଜଲ : କ୍ରିକେଟ ପଡ଼ିଆରୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଆସିଛି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ପୂର୍ବତନ ମିଜୋରାମ ରଣଜୀ କ୍ରିକେଟର କେ. ଲାଲରେମ୍ରୁଆତାଙ୍କର ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ହୃଦଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହି ଘଟଣା କେବଳ ମିଜୋରାମରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସମଗ୍ର କ୍ରିକେଟ ଜଗତକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି ।
ବ୍ୟାଟିଂ ପରେ ଫେରିବା ସମୟରେ ବିଗିଡ଼ିଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା
୩୮ ବର୍ଷୀୟ କେ. ଲାଲରେମ୍ରୁଆତା ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡିଭିଜନ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭେଙ୍ଗନୁଆଇ ରାଇଡର୍ସ କ୍ରିକେଟ କ୍ଲବ ପାଇଁ ଖେଳୁଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ବ୍ୟାଟିଂ ପରେ ସେ ପାଭିଲିୟନ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ପଡ଼ିଆରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କର ହୃଦଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।
ମିଜୋରାମ କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା
କେ. ଲାଲରେମ୍ରୁଆତା ମିଜୋରାମ କ୍ରିକେଟରେ ଏକ ଜଣାଶୁଣା ନାମ ଥିଲେ। ସେ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫିରେ ଦୁଇଥର ମିଜୋରାମର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ସେ ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟ୍ରଫିରେ ମଧ୍ୟ ସାତଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ ସହିତ, ସେ ଅନେକ ସ୍ଥାନୀୟ କ୍ଲବ ପାଇଁ ଖେଳି ଚାଲିଥିଲେ ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଲଟିଥିଲେ।