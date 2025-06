ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ହେଉଛି ସେହି ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଯାହାର ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଶଂସକ ଅଛନ୍ତି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଦଳରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି।

ଗତବୁଧବାର ଆରସିବି ଦଳ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଆଇପିଏଲର ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିବାରୁ ବିଜୟ ମାଲ୍ୟା ନିଜର ମତାମତା ରଖିଛନ୍ତି।

ଆରସିବିର ପ୍ରଥମ ମାଲିକ ବିଜୟ ମାଲ୍ୟା ଦଳ ଚାମ୍ପିଅନ ହେବା ପରେ କହିଥିଲେ, ‘ମୋ ପାଖକୁ ଆଇପିଏଲର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଲଳିତ ମୋଦୀ ଆସି ଏକ ଦଳ କିଣିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଲଳିତ ମୋତେ ଯାହା ବୁଝାଇଥିଲେ ସେଥିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ମୁଁ ଏକ ଦଳ କିଣିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି।

ମୁଁ ପ୍ରାୟ ୪୭୬ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ (ଆରସିବି) ଦଳକୁ କିଣିଥିଲି। ଏହା ସେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ନିଲାମ ଥିଲା। ପ୍ରଥମରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଥିଲା। ଯାହା ୧୧୧.୯ ନିୟୁତ ଡଲାରରେ ନିଲାମ ହୋଇଥିଲା।

When I founded RCB it was my dream that the IPL trophy should come to Bengaluru. I had the privilege of picking the legendary King Kohli as a youngster and it is remarkable that he has stayed with RCB for 18 years. I also had the honour of picking Chris Gayle the Universe Boss…