କୋଲକାତା: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଥିଲେ। ଗମ୍ଭୀର ଅନେକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ। ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଉପରେ ରିକି ପଣ୍ଟିଂଙ୍କ ବିବୃତି ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଥିଲେ ଯେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ପଣ୍ଟିଂଙ୍କର କ’ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କ୍ରିକେଟ୍ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ୍।

ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ବିବୃତି ନେଇ ପଣ୍ଟିଂ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କୁ ଜଣେ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।

ବାସ୍ତବରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସିରିଜରେ ଫ୍ଲପ୍ ହୋଇଥିବା ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଖରାପ ଫର୍ମକୁ ନେଇ ରିକି ପଣ୍ଟିଂ ଉଦ୍‌ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଟିଂଙ୍କ ବିବୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ। ଗମ୍ଭୀର କହିଥିଲେ, ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ସହିତ ପଣ୍ଟିଂଙ୍କର କ’ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କ୍ରିକେଟ୍ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ।

ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଉଭୟ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ବିବୃତି ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭିନ୍ନଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ​​।

Ricky Ponting said, "in no way my comments on Virat Kohli's form were a dig at him. Virat is a class player. I was surprised to read the reaction of Gautam Gambhir, he's quite a prickly character, so I'm not surprised it was him who said something back". (7News). pic.twitter.com/cwlPg0bSPA