ଚେନ୍ନାଇ: ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘାରିଛି କ୍ରିକେଟ୍ ଜର । ଫାଇନାଲ ଫିଭର ଆଜି ସାରା ଦେଶରେ, ସାରା ବିଶ୍ବରେ । ଦୁବାଇରେ ଫାଇନାଲ ଫାଇଟ୍ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସାରା ଦେଶରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । କିଏ ଘରେ ଟିଭି ଲଗେଇ ପରିବାର ସହ ଦେଖୁଛି ତ କିଏ ଗାଁରେ ବଡ ସ୍କ୍ରିନରେ ଖେଳ ଦେଖୁଛି ଆଉ କିଏ ଭୋଜି ଭାତ କରି ମ୍ୟାଚ୍ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି । ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ଜିତୁ ଏହା ସମସ୍ତେ ଆଶା ରଖିଥିବା ବେଳେ ଆଗୁଆ ବାଣ ଆଣି ଛନ୍ତି ।

#WATCH | #iccchampionstrophy2025 | Sports Development Authority of Tamil Nadu has set up a giant screen at Marina Beach in Chennai for the public to witness the India vs New Zealand Finals. pic.twitter.com/TsbtBPQanG