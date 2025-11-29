ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜସ୍ଥାନର ୭ଟି ସହରରେ ଚାଲିଥିବା ପଞ୍ଚମ ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ରୀଡ଼ାର ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ୬ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। କିଟ୍ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଶୁକ୍ରବାର ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟର ଏହି ଅଗ୍ରଣୀ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ଶୁକ୍ରବାର ୩ଟି ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ସହ ୪ ପଦକ ଜିତିଛି। ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ସନ୍ତରିକା ପ୍ରତ୍ୟାଶା ରାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତୃତୀୟ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ସହ ପଞ୍ଚମ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। କିଟ୍କୁ ଶୁକ୍ରବାର ୩ଟି ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଓ ଗୋଟିଏ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ମିଳିଛି। ରଗ୍ବିରେ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଦଳ ବିଜେତା ହୋଇ ଯୁଗଳ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ଖେଳାଯାଇଥିବା ଉଭୟ ଫାଇନାଲ୍ରେ କିଟ୍ ମହିଳା ଦଳ ୧୭-୫ରେ ଚଣ୍ଡୀଗଡ଼ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଏବଂ ପୁରୁଷ ଦଳ ୧୫-୧୦ରେ ସମାନ ଚଣ୍ଡୀଗଡ଼ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଏହି ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି। କିଟ୍ ପାଇଁ ଶୁକ୍ରବାର ତୃତୀୟ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକଟି ଜିତିଥିଲେ ଭାରୋତ୍ତୋଳିକା ମଗାନ୍ତି କୀର୍ତି। ମହିଳା ୮୬ କିଲୋଗ୍ରାମ ବର୍ଗରେ ସେ ମୋଟ ୧୮୬ କିଲୋଗ୍ରାମ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନ ବ୍ୟବଧାନରେ ସେ ସାବିତ୍ରୀବାଇ ଫୁଲେ ପୁଣେ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପଛରେ ପକାଇଥିଲେ। ସେହିଭଳି ଦିବ୍ୟଙ୍କା ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଧାନ ୧୦୦ ମିଟର୍ ବ୍ରେଷ୍ଟ୍ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ରେ ଆଉ ଏକ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତିବା ସହ କିଟ୍ ସନ୍ତରଣର ଦଳଗତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପ୍ରଥମ ରନର୍ସ ଅପ୍ ହୋଇ ଗୌରବ ଆଣିଛି।
ଶୁକ୍ରବାର ପଞ୍ଚମ ଦିବସ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶା ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ମୋଟ ୨୦ ପଦକ ଜିତି ସାରିଛନ୍ତି। କିଟ୍ ୧୩, ଉତ୍କଳ ୫ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓ ରମାଦେବୀ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ ୭ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ସାମିଲ ରହିଛି। କିଟ୍ ପଦକ ତାଲିକାରେ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନକୁ ଲମ୍ଫ ମାରିଥିବାରୁ ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ପ୍ରଫେସର୍ ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି।
ରମାଦେବୀକୁ କାଂସ୍ୟ ଦେଲେ ଆରୁଶ୍ରୀ
ଚଳିତ ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ରମାଦେବୀ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି ଆରୁଶ୍ରୀ ଦତ୍ତ। ସନ୍ତରଣର ୧୫୦୦ ମିଟର୍ ଫ୍ରିଷ୍ଟାଇଲ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଆରୁଶ୍ରୀ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହି ରାମଦେବୀ ମହିଳା ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ବିଶ୍ବକପ୍ ଜିତିଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ମହିଳା ଟ୍ବେଣ୍ଟି-୨୦ ଦଳର ସଦସ୍ୟା ଫୁଲ ସୋରେନ୍ଙ୍କ ସଫଳତା ପରେ ରମାଦେବୀ ଏବେ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ସଂଯୋଗ କରିଛି। ଏଥି ପାଇଁ ଆରୁଶ୍ରୀ ଓ ଫୁଲଙ୍କୁ କୁଳପତି ଚଣ୍ଡୀଚରଣ ରଥ, କୁଳସଚିବ ମନସ୍ବିନୀ ସାହୁ, କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ବରେ ଥିବା ପ୍ରଫେସର ଈତିଶ୍ରୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ପ୍ରମୁଖ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି।