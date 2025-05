ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏମିତି ଏକ ସମୟ ଥିଲା ଯେଉଁ ସମୟରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଏବଂ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଗୋଟିଏ ଦଳ ପାଇଁ ଖେଳୁଥିଲେ ଏବଂ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ କାହାଣୀ ବଦଳି ଯାଇଛି।

ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି। ଗିଲ୍ ଜିଟିର ଦଳରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ପରେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି। ଗିଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଗତ ବର୍ଷ ବହୁତ ଭଲ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦଳ ପ୍ଲେଅଫରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଲିମିନେଟର ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଦଳ ଏମଆଇର ସାମ୍ନା କରି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ଏହାର ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହୋଇଗଲା।

Is There any Inside Rivalry Going Between Hardik Pandya and Shubman Gill after Trading Hardik to MI by GT 🤔🤔🤔#RohitSharma #ViratKohli #KLRahul #IPL2025 #RCB #GTvsMI pic.twitter.com/cw6fMYWVsD