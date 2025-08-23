ନୂଆଦିଲ୍ଳୀ: ଆସନ୍ତା ମାସ ୯ ତାରିଖରେ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଭାରତ ତାର ଦଳ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛି।
ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ, ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ ବିସିସିଆଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କର ଛଟେଇ ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି।
ବିସିସିଆଇ ଦଳର ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ବା ସହାୟକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି ମଧ୍ୟ। ଇଂରାଜି ଖବରକାଗଜ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଦଳର ମସାଜର (ଯିଏ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ମସାଜ କରନ୍ତି) ରାଜୀବ କୁମାରଙ୍କୁ ବାହାର କରାଯାଇଛି। ରାଜୀବ ଗତ ୧୫ ବର୍ଷ ଧରି ଦଳ ସହିତ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସମ୍ପ୍ରତି ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଦଳ ସହିତ ଯାଇଥିଲେ। ବିସିସିଆଇ ତାଙ୍କର ଚୁକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିନାହିଁ ଏବଂ ଏହାସହିତ ତାଙ୍କୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଛି।
ଯଦି ଖବରକାଗଜ ରିପୋର୍ଟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ, ତେବେ ବିସିସିଆଇ ରାଜୀବଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛି। ସୂ"ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ରାଜୀବଙ୍କ ସେବାକୁ ସମାପ୍ତ କରିଛି। ଦଳ ପରିଚାଳନାର ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ, ଭାରତୀୟ ଦଳ ଆଉ ଜଣେ ପରିଚାଳକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛି" ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ ଲେଖାଯାଇଛି।