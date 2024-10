ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର ଖେଳରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଧରାଶାୟୀ ହୋଇଛି।

ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡର ହେନେରୀ ଏବଂ ୱିଲିୟମଙ୍କ ଘାତକ ବୋଲିଂ ଆଗରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ହିଆର ୫ ଜଣ ବ୍ୟାଟ୍ସ ମ୍ୟାନ ଖାତା ନ ଖୋଲି ପାରି ପାଭିଲିୟନ ଫେରିଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ପ୍ରଥମ ଦିନର ଖେଳ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା ।

ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦଳ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ। ହେନେରୀ ଏବଂ ୱିଲିୟମ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍‌ମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ ଭାବେ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇ ନ ଥିଲେ।

It’s pouring for Team India 🇮🇳 in Chinnaswamy Stadium 🏏



Virat Kohli - Duck

Rohit Sharma - 2 runs

KL Rahul - Duck

Sarfaraz Khan - Duck

Y. Jaiswal - 13 runs



Current score - 34/6 🚨

Will India 🇮🇳 make a comeback against New Zealand 🇳🇿? #INDvNZ pic.twitter.com/dO2KPRIzt3