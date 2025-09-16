ରାଉରକେଲା: ମଙ୍ଗଳବାରଠାରୁ ଚତୁର୍ଥ ରାଜ୍ୟ କନିଷ୍ଠ ବାଳକ ହକି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟୟରେ ୫ଟି କ୍ବାଲିଫାୟର୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଅପରପକ୍ଷରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିବାରୁ ବରଗଡ଼ ଓ ଗଜପତି ଦଳ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିବାରୁ ପୁରୀକୁ ବିଜେତା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।
ଆଜି ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କଳାହାଣ୍ଡି ୩-୦ ଗୋଲ୍ରେ କୋରାପୁଟକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିବାବେଳେ ଜଗତସିଂହପୁର ୧୦-୦ ଗୋଲ୍ରେ ବାଲେଶ୍ବର, ଏକ୍ସ-ପାରାମିଲିଟାରୀ ଜୟ ଯବାନ ଆସୋସିଏସନ ୮-୦ ଗୋଲ୍ରେ ଗାଙ୍ଗପୁର ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଏକାଡେମୀ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ୫-୦ ଗୋଲରେ ହକି ଗାଙ୍ଗପୁର ଓଡ଼ିଶା ଓ ଦିଲୀପ ତିର୍କି ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଏକାଡେମୀ ୯-୦ ଗୋଲ୍ରେ ବୌଦ୍ଧକୁ ପରାସ୍ତକରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଛି।
Rourkela | Hockey