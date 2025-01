ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ (ଆଇସିସି) ୨୦୨୪ ପାଇଁ ପୁରୁଷ ଦିନିକିଆ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ତାଲିକାରେ ୫୦ ଓଭର ଫର୍ମାଟରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଖେଳାଳିମାନେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଦଳରେ ପାକିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜର ଖେଳାଳିମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ପ୍ଲେଇଂ ୧୧ରେ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଖେଳାଳି ଚରିଥ ଅସଲଙ୍କାଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି।

🚨 ICC ANNOUNCED "MEN'S ODI TEAM OF THE YEAR IN 2024" 🚨



- Charith Asalanka is Captain of the side..!!!! pic.twitter.com/ewjtd0ONPY