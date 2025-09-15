ଦୁବାଇ: ପହଲଗାମ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂରର ସଫଳତା ପରେ କ୍ରିକେଟ୍ ପଡ଼ିଆରେ ବି ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ପାକିସ୍ତାନକୁ ପାଣି ପିଆଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ପାକିସ୍ତାନକୁ ୭ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ; ଆହୁରି ଅନେକ ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଅପମାନ ଦେଇ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଛି ଭାରତ।
ଟସ୍ ସମୟରେ ହାତ ମିଳାଇ ନଥିଲେ
ରବିବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ମ୍ୟାଚରେ ପାକିସ୍ତାନ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଟସ୍ ପୂର୍ବରୁ, ଟସ୍ ପରେ କିମ୍ବା ସେହି ପଡ଼ିଆ ଛାଡିବା ପୂର୍ବରୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିନାୟକ ସଲମାନ ଅଲି ଆଗାଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇ ନଥିଲେ।
ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ କଥା ହୋଇନଥିଲେ
ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ଲୋକମାନେ ପରସ୍ପରର ଭାଷା ବୁଝନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଦୁଇ ଦଳ ପରସ୍ପର ସହିତ ଖେଳନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମ୍ୟାଚ୍ ତୁଳନାରେ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ରବିବାର ଏହା ଦେଖାଯାଇ ନଥିଲା, ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ଅଧିକ କଥା ହୋଇନଥିଲେ।
ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଏବଂ ଶିବମ୍ ଦୁବେ ପଡ଼ିଆରେ ରହିଲେ ନାହିଁ
ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ୧୬ତମ ଓଭରର ପଞ୍ଚମ ବଲ୍ରେ ଛକା ମାରି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଲେ। କିନ୍ତୁ ବିଜୟ ସହିତ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଏବଂ ଶିବମ୍ ଦୁବେ ପଡ଼ିଆରେ ରହିଲେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ସିଧା ଡ୍ରେସିଂ ରୁମକୁ ଚାଲିଗଲେ। ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିମାନେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମ୍ୟାଚ୍ରେ, ଉଭୟ ବୋଲିଂ ଦଳ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଏପରି ଏକ ଦେଶ ସହିତ କାହିଁକି ଖେଳପ୍ରେମୀ ଦେଖାଇବେ ଯିଏ ଭାରତରେ ଆତଙ୍କବାଦ ପ୍ରସାର କରିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରେ, ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିମାନେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ
ଭାରତର ବିଜୟ ସହିତ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମର ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି ତାଳି ମାରିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶିବମଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇଲେ। ଯେଉଁମାନେ ପଡ଼ିଆରୁ ଫେରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଗଲେ ନାହିଁ। ଏହା ଘଟେ ଯେ ଉଭୟ ଦଳର ଖେଳାଳିମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ହାତ ମିଳାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ତାହା କଲେ ନାହିଁ। ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିମାନେ ପଡ଼ିଆରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ହାତ ମିଳାଇ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ।
ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ
ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ପହଲଗାମ୍ ଆକ୍ରମଣକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ‘ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର’ ପାଇଁ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଏପରି କାହିଁକି କଲୁ ତାହା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, "ଏକ ଦଳ ଭାବରେ, ଆମେ ପହଲଗାମ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ପୀଡିତ ସମସ୍ତ ପରିବାର ପ୍ରତି ଆମର ଏକତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ। ଆମେ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀକୁ ସେମାନଙ୍କର ସଫଳ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ।"