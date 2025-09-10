ଦୁବାଇ: ୮ଥର ବିଜେତା ତଥା ଏଥରର ପ୍ରମୁଖ ଟ୍ରଫି ଦାବିଦାର ଭାରତ ବୁଧବାରଠାରୁ ତା’ର ଏସିଆ କପ୍ ଅଭିଯାନ ୟୁଏଇ ବିପକ୍ଷରେ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଟ୍ବେଣ୍ଟି-୨୦ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଦ୍ବିତୀୟ ଏବଂ ମୋଟ ଉପରେ ନବମ ଥର ଲାଗି ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଏଥିଲାଗି ପୂରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲା ବେଳେ ଅନଭିଜ୍ଞ ୟୁଏଇ୍କୁ ଆଦୌ ହାଲ୍କା ଭାବେ ନେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସଙ୍କେତ ଦେଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଭାରତକୁ ୨୦୦୭ ମସିହାରେ ଟ୍ବେଣ୍ଟି-୨୦ ବିଶ୍ବକପ୍ ବିଜୟୀ କରାଇଥିବା ଲାଲ୍ ଚାନ୍ଦ ରାଜପୁତ ଏବେ ୟୁଏଇର ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଓ ତତ୍ତ୍ବାବଧାନରେ ୟୁଏଇ ନିଜ କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଜୟ ତଥା ବର୍ଷର ସର୍ବବୃହତ୍ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସ୍ବପ୍ନ ନେଇ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ହେଲେ ତୃତୀୟ ଥର ଲାଗି ଏସିଆ କପ୍ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଥିବା ୟୁଏଇର ଏହି ଆଶା ପୂରଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅତି କ୍ଷୀଣ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି।
ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ପାଞ୍ଚ ମାସ ପରେ କୌଣସି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟ୍ବେଣ୍ଟି-୨୦ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଖେଳୁଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ୟୁଏଇ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ ଟ୍ବେଣ୍ଟି-୨୦ ଶୃଙ୍ଖଳା ଖେଳି ଏସିଆ କପ୍କୁ ଆସିଛି।ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶଠାରୁ ହାରିଛି। ଏଣୁ ବିଶ୍ବବିଜେତା ଭାରତ ସମ୍ମୁଖରେ ଖେଳିବା ଏହି ଦଳ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କାଠିକର ପାଠ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ପାଇଁ ୟୁଏଇ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ରିହରସାଲ୍ ସଦୃଶ ହୋଇଥିବାରୁ ଦଳ ନିଜ ତାଳ ଲୟ ସଜାଡ଼ିବା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦଳୀୟ ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବର୍ଷକରୁ ଅଧିକ ସମୟର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଫେରିଥିବା ଉପଅଧିନାୟକ ଶୁବମନ୍ ଗିଲ୍ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଏକ ବଡ଼ ପାଳି ଖେଳି ନିଜ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିବାକୁ ଚାହିବେ। ୟୁଏଇ ଦଳରେ ଥିବା ଅନ୍ୟତମ ପଞ୍ଜାବୀ ତାରକା ସିମରନ୍ଜିତ୍ ସିଂହ ଚମତ୍କାର ଫର୍ମରେ ଥିବା ଗିଲ୍ଙ୍କୁ ବୋଲିଂ କରିବାର ଦୃଶ୍ୟ ବେଶ୍ ରୋମାଞ୍ଚଭରା ରହିବ। ଲୁଧିଆନାର ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା ସିମ୍ରନଜିତ୍, ଗିଲ୍ ୧୨ ବର୍ଷର ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନେଟ୍ସରେ ବୋଲିଂ କରିବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ରଖନ୍ତି। ଏବେ କିନ୍ତୁ ୟୁଏଇର ବୋଲିଂ ମଙ୍ଗ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି।
ଗିଲ୍ଙ୍କ ସହ ଯୁବ ତାରକା ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ପାଳି ଆରମ୍ଭ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ପଷ୍ଟ ସଙ୍କେତ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ୩ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ କିମ୍ବା ତିଳକ ବର୍ମା ଖେଳିବେ, ସେ ବିତର୍କ ଚାଲିଛି। ହେଲେ ତିଳକ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଏକାଦଶରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ସେହିଭଳି ମ୍ୟାଚ୍ ଫିନିସ୍ କରିବା ଦକ୍ଷତା ଲାଗି ଜିତେଶ ଶର୍ମା ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦର ୱିକେଟ୍ରକ୍ଷକ ରହିବାର ଆଶା ଅଧିକ। ଦିନିକିଆ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଗତ ଏସିଆ କପ୍ରେ ଭାରତ ଏକଦା ବିଶେଷଜ୍ଞ ଓ ସାମୟିକ ବୋଲରଙ୍କୁ ମିଶାଇ ୪ଜଣ ସ୍ପିନର୍ଙ୍କୁ ଖେଳାଇଥିଲା। ଏଥର ନୂଆ ପିଚ୍ରେ ଏସିଆ କପ୍ ଖେଳାଯାଉଥିବାରୁ ଜଣେ କିମ୍ବା ଦୁଇ ଜଣ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସ୍ପିନରଙ୍କୁ ନେବାର ବିକଳ୍ପ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଖରେ ଖୋଲା ରହିବ। ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କ ଅସ୍ଥିର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦଳ ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରେ।
ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ୟୁଏଇ ୨୦୧୬ ମସିହା ସଂସ୍କରଣରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ୯ ୱିକେଟ୍ରେ ହାରିଥିଲା। ଟ୍ବେଣ୍ଟି-୨୦ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ସେହି ସଂସ୍କରଣରେ କିନ୍ତୁ ୟୁଏଇ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରହି ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଥିଲା। ଦିନିକିଆ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଏହି ଦଳ ଭାରତକୁ ତିନି ଥର ଭେଟି ତିନି ଥର ଯାକ ହାରିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଗତ ଟ୍ବେଣ୍ଟି-୨୦ ବିଶ୍ବକପ୍ ବିଜୟ ପରଠାରୁ ଭାରତର ଜୟ-ପରାଜୟ ରେକର୍ଡ ୨୪-୩ ରହିଛି। ଏଣୁ ଦଳ ଏହି ସଫଳତା ଧାରାକୁ ଏସିଆ କପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରିବା ଯୋଜନାରେ ଅଛି।
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭାରତ: ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଶୁବମନ ଗିଲ୍, ତିଳକ ବର୍ମା, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ୟାଦବ (ଅଧିନାୟକ), ଜିତେଶ ଶର୍ମା (ୱିକେଟ୍ରକ୍ଷକ), ହାର୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ହର୍ଷିତ ରାଣା, କୁଲଦୀପ ୟାଦବ, ଯଶପ୍ରୀତ୍ ବୁମ୍ରା, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ।
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ୟୁଏଇ: ମହମ୍ମଦ ୱାସିମ (ଅଧିନାୟକ), ଆଲିସାନ ସାଫୁ, ରାହୁଲ ଚୋପ୍ରା (ୱିକେଟ୍ରକ୍ଷକ), ଆସିଫ ଖାନ୍, ମହମ୍ମଦ ଫାରୁକ୍, ହର୍ଷିତ କୌଶିକ, ମହମ୍ମଦ ଜୋହେବ, ମହମ୍ମଦ ଜୱାଦୁଲ୍ଲା, ହାଇଦର ଅଲୀ, ଜୁନୈଦ ସିଦ୍ଦିକି, ମହମ୍ମଦ ରୋହିଦ।