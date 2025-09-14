ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ରବିବାର ରାତି ୮ଟାରେ ଦୁବାଇର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।

ପହଲଗାମ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚକୁ ନେଇ ଦେଶରେ ବିରୋଧ ତୀବ୍ର ହେବା ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଜନ ପାଇଁ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଉଛି। 

ଲୋକମାନେ ଟିଭି କିମ୍ବା ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିବାକୁ ମନା କରେ, ତେବେ ଭାରତ ସୁପର-୪ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବ କି ନାହିଁ ସେ ଦିଗରେ ଖେଳପ୍ରେମୀଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।

୨୦୨୫ ଏସିଆ କପରେ ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ଏଥର ଏସିଆ କପରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଉଭୟ ଦଳକୁ ଗ୍ରୁପ୍ ‘ଏ’ ରେ ରଖାଯାଇଛି। 

ଭାରତ ୟୁଏଇ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ତାର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ଓମାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଯଦି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବାକୁ ମନା କରେ, ତେବେ ଭାରତ ଏସିଆ କପର ସୁପର-୪ରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ।

ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭାରତ ପାଇଁ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି ଜିତିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭାରତ ପୂର୍ବରୁ ୟୁଏଇ ବିପକ୍ଷରେ ମ୍ୟାଚ  ଜିତିସାରିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ବ୍ୟତୀତ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମଧ୍ୟ ଓମାନ ସହିତ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ରହିବ ଏବଂ ଯଦି ଭାରତୀୟ ଦଳ ଓମାନକୁ ପରାସ୍ତ କରେ, ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ନ ଖେଳି ସହଜରେ ସୁପର-୪ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବ। 

ଯଦି ଭାରତ ବ୍ୟତୀତ ପାକିସ୍ତାନ ସୁପର-୪ରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ପୁଣି ଥରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହେବ। ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତକୁ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ର ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 