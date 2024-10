ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଟେଷ୍ଟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୮ ୱିକେଟ୍‌ରେ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। କିୱି ଦଳ ପାଇଁ ଭାରତ ୧୦୭ ରନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା, ଯାହା ଦଳ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ହାସଲ କରିନେଇଛି।

ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଟେଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଦିନ ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଟସ୍ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି କେବଳ ୪୬ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିବା ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଲ୍ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା।

ଏହାର ଜବାବରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୪୦୨ ରନ୍ ସ୍କୋର କରି ଅଲ୍ଆଉଟ୍ ହେବା ସହିତ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ୩୫୬ ରନ୍ ଅଧିକ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଏହାର ଜବାବ୍‌ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଦ୍ବିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଅଲ୍ଆଉଟ୍ ହୋଇ ୪୬୨ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଫଳରେ ଦ୍ବିତୀୟ ଇନିଂସ ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଗରେ ୧୦୬ ରନ୍‌ର ଟାର୍ଗେଟ ଥିଲା। ଏହାର ଜବାବ୍‌ରେ କିୱି ଦଳ ମାତ୍ର ୨ ୱିକେଟ ହରାଇ ୧୧୦ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ନେଇଥିଲେ।

ଅଦ୍ୟାବଧି ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସରେ ଭାରତୀୟ ମାଟିରେ ମାତ୍ର ୨ ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦଳର ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ୧୯୬୯ରେ ଏବଂ ୧୯୮୮ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଜୟ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ୩୬ ବର୍ଷ ପରେ, ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଟେଷ୍ଟ ଜିତି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।

ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ହାରିଯିବା ପରେ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍‌ (ଡବ୍ଲୁଟିସି)ର ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଭାରତର ଆଶା ନେଇ ସାମାନ୍ୟ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।

ଏହି ପରାଜୟ ପରେ ଦଳକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ବର୍ଡର-ଗାଭାସ୍କର ସିରିଜରେ ଭଲ ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡବ୍ଲୁଟିସିର ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।

