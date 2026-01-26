ବିଶାଖାପାଟଣା: ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଚତୁର୍ଥ ଟି-୨୦ ଆସନ୍ତା ବୁଧବାର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଶାଖାପାଟଣା କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ୫ ମ୍ୟାଚ ବିଶିଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଖଳାର ପ୍ରଥମ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଭାରତ ସିରିଜରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିସାରିଛି। ତଥାପି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦଳ ଏହାର ବିକଳ୍ପ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିପାରେ। ପ୍ରଥମ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବୋଲିଂ କରିଥିବା ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ଖେଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସାମିଲ କରାଯାଇପାରେ।
ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କ ବଦଳ ସ୍ୱରୂପ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଟି-୨୦ ସିରିଜରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଆୟର ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦଳରେ ସାମିଲ ନୁହଁନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ଚତୁର୍ଥ ଟି-୨୦ ପାଇଁ ପ୍ଲେଇଂ ଏକାଦଶରେ ସାମିଲ କରାଯାଇପାରେ। ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ ମଧ୍ୟ ଖେଳିପାରନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପୁଣି ଥରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହିଁବ। ସେ ତୃତୀୟ ଟି-୨୦ରେ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ, ଦୁଇଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ। ଯଦିଓ ବିଷ୍ଣୋଇ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପର ଅଂଶ ନୁହଁନ୍ତି, ସେ ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ବଦଳ ପାଇଁ ଜଣେ ବିକଳ୍ପ।
ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ବିଶ୍ରାମ
ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ଏକ ଏକ୍ସ-ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେବେ। ବ୍ୟାଟ୍ ଏବଂ ବଲ ଉଭୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ରଖିବେ। ତେଣୁ, ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଥ ଟି-୨୦ରୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଇପାରେ। ସମ୍ଭବତଃ ସେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ବାକି ଦୁଇଟି ଟି-୨୦ ହରାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ସିଧାସଳଖ ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିପାରନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ଟି-୨୦ରେ ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ, ଯିଏ ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ରେ ଫିଲ୍ଡିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆଘାତ ପାଇଥିଲେ। ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ଏବଂ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ଉଭୟ ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ରେ ଖେଳିଥିଲେ। ତଥାପି, ବୁମରାହଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଏବଂ ଅର୍ଶଦୀପଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ହର୍ଷିତ ରାଣା ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଟି-୨୦ରେ ଖେଳିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଥ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅର୍ଶଦୀପ ଏବଂ ବୁମରାହଙ୍କୁ ଏକାଠି ଦେଖାଯାଇପାରେ।
ଭାରତର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ
ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ, ଇଶାନ କିଷାନ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (ଅଧିନାୟକ), ଶ୍ରେୟସ ଆୟର, ଶିବମ ଦୁବେ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ।