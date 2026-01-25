ଗୁଆହାଟୀ: ଗୁଆହାଟୀ ଟ୍ବେଣ୍ଟି-୨୦କୁ ୧୦ ଓଭର ପୂର୍ବରୁ ୮ ୱିକେଟ୍ରେ ଜିତି ନେଇଛି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ। ତା’ ସହିତ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ୩-୦ର ଅପରାଜେୟ ଅଗ୍ରଣୀ ଲାଭ କରି ଆଗୁଆ କବ୍ଜା କରି ନେଇଛି। ସେହିଭଳି ଘରୋଇ ପରିବେଶରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ବିଶ୍ବକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ମନୋବଳକୁ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚ କରି ନେଇଛି। ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଲଗାତାର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ମାରିବା ଏବଂ ଯୁବ ଓପନର୍ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଦ୍ବିତୀୟ ଦ୍ରୁତତମ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଅର୍ଜନ କରିବା ରବିବାର ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଖୁସି ଆଣିଛି। ଶୃଙ୍ଖଳାର ଚତୁର୍ଥ ମ୍ୟାଚ୍ ୨୮ ତାରିଖରେ ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ଖେଳାଯିବ। ରବିବାର ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମାତ୍ର ୧୫୪ ରନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥିଲା।
ଖାସ୍ ବିଶ୍ବକପ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ପାଳି ଆରମ୍ଭ କରିବାର ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବା ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ନିରାଶ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ପଶ୍ଚାତ୍ଧାବନର ପ୍ରଥମ ବଲ୍ରେ ହିଁ କ୍ଲିନ୍ ବୋଲ୍ଡ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ସେ। ତଥାପି ଦୁଇ ଯୁବ ବୀର ଅଭିଷେକ ଓ ଈଶାନ କିଶନ ନିର୍ଭୀକ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳି ଚୌକା ଛକା ବର୍ଷା କରିଥିଲେ। ଈଶାନ ୨୮ ରନ୍ରେ ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଆଉ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ନଥିଲା। ସୂର୍ଯକୁମାର ଓ ଅଭିଷେକ ଅବିଭାଜିତ ତୃତୀୟ ୱିକେଟ୍ରେ ୧୦୨ ରନ୍ର ଭାଗୀଦାର ଗଢ଼ି ଭାରତକୁ ଦଶମ ଓଭର ଶେଷ ବଲ୍ରେ ହିଁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ। ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ରୂପ ଲାଗି ଭାରତ ପାୱାର ପ୍ଲେ’ରେ ନିଜ ଟ୍ବେଣ୍ଟି-୨୦ ଇତିହାସର ଦ୍ବିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର୍ (୯୪) ହାସଲ କରି ନେଇଥିଲା। ଅଭିଷେକଙ୍କ ୧୪ ବଲ୍ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ବି ଭାରତର ଦ୍ବିତୀୟ ଦ୍ରୁତତମ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଥିଲା। ଅଭିଷେକ ଏବେ ନିଜ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ତଥା ଗୁରୁ ଯୁବରାଜ ସିଂହଙ୍କ ୧୨ ବଲ୍ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପଛକୁ ଦ୍ବିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ମଧ୍ୟ ୨୫ ବଲ୍ରୁ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ କରି ନିଜ ଚମତ୍କାର ଦକ୍ଷତାର ପୁନର୍ବାର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଥିଲେ।
ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ବୋଲର ନିଜ ଦାୟିତ୍ବ ଠିକ୍ ଭାବେ ତୁଲାଇଥିଲେ। ଗୁଆହାଟୀ ପିଚ୍ ବଡ଼ ସ୍କୋର୍ ପାଇଁ ପରିଚିତ। ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଟସ୍ ଜିତି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ବୋଲର୍ ଏହି ଧାରାକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲେ। ରବିବାର ନିଜ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଓ ଶାଣିତ ବୋଲିଂରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ୧୫୩/୯ରେ ଅଟକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ହର୍ଷିତ ରାଣା, ଯଶପ୍ରୀତ୍ ବୁମ୍ରା ଓ ହାର୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ତିନିଟି ସଅଳ ୱିକେଟ୍ ନେଇ କିୱି ଦଳକୁ ୩୪/୩ରେ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଲଗାତାର ୱିକେଟ୍ ପତନ ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ପାୱାର ପ୍ଲେ’ରେ ମାତ୍ର ୩୬ ରନ୍ କରି ପାରିଥିଲା। ମଝି ଓଭର ଗୁଡ଼ିକରେ ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ ସଠିକ୍ ଗତି ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ଲାଇନ୍ରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ୟାଟର୍ଙ୍କୁ ହାତ ଖୋଲା ସଟ୍ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇ ନଥିଲେ। ତା’ ସହିତ ବିଶ୍ବର ଏକ ନମ୍ବର ଟ୍ବେଣ୍ଟି-୨୦ ବୋଲର୍ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଦଳରେ ପାଇଥିବା ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ସୁଯୋଗର ଯଥାର୍ଥ ସମ୍ମାନ ରଖିଥିଲେ ସେ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପାଇଁ କେବଳ ଗ୍ଲେନ୍ ଫିଲିପ୍ସ ଓ ମାର୍କ ଚାପମ୍ୟାନ୍ ଭାରତୀୟ ବୋଲରଙ୍କୁ କିଛିଟା ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଥିଲେ। ଅଧିନାୟକ ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନର୍ ପୁଣି ଥରେ ୨୭ ରନ୍ର ଦ୍ରୁତ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ତେବେ ବୁମ୍ରା ତାଙ୍କ ସହ କାଇଲ୍ ଜନସନଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରି ଭାରତର ସଫଳତମ ବୋଲର (୩/୧୭) ହୋଇଥିଲେ। ହାର୍ଦିକ ଓ ବିଷ୍ଣୋଇ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ଏବଂ ରାଣା ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ କରାୟତ୍ତ କରିଥିଲେ।
ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସ୍କୋର୍: ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ୨୦ ଓଭରରେ-୧୫୩/୯ (ଗ୍ଲେନ୍ ଫିଲିପ୍ସ ୪୮, ମାର୍କ ଚାପମ୍ୟାନ୍ ୩୨, ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନର୍ ୨୭, ଯଶପ୍ରୀତ୍ ବୁମ୍ରା ୩/୧୭, ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ ୨/୧୮, ହାର୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ୨/୨୩)। ଭାରତ ୧୦ ଓଭରରେ-୧୫୫/୨ (ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ୬୮*, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ୫୭*, ଈଶାନ କିଶନ ୨୮, ମ୍ୟାଟ୍ ହେନରି ୧/୨୮, ଈଶ୍ ସୋଢ଼ୀ ୧/୨୮)।