ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୪ରେ ଏହି ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ମହା ମୁକାବିଲା। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଅଶାନ୍ତିକୁ ଦେଖି ଉଭୟ ଦେଶ ଏବେ କେବଳ ଏସିଆ କପ୍ କିମ୍ବା ଆଇସିସି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।
ଯଦି ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ରହେ, ତେବେ ଉଭୟ ଦେଶ ସମ୍ଭବତଃ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୧ରେ ମଧ୍ୟ ଦୁବାଇରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଖେଳିପାରନ୍ତି। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୯ରେ ଦୁବାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ବେଳେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରସାରଣକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କାରଣ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ନେଇ ଦେଶ-ବିଦେଶରେ କ୍ରିକେଟପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହ ଥିବାରୁ ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପ୍ରସାରଣକାରୀ ବିଜ୍ଞାପନରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାର ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି।
ଏଥର ଏସିଆ କପ୍ର ପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାର ସୋନି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପାଖରେ ଅଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଭାରତର ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ୧୦ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ୧୪ରୁ ୧୬ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସୋନି ପିକଚର୍ସ ନେଟୱାର୍କସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (ଏସପିଏନଆଇ) ଦ୍ୱାରା ବିଜ୍ଞାପନଦାତାମାନଙ୍କୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବିଜ୍ଞାପନ ରେଟ୍ କାର୍ଡ ଅନୁସାରେ, ଭାରତର ଆଗାମୀ ଏସିଆ କପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ୧୦-ସେକେଣ୍ଡ ବିଜ୍ଞାପନ ସ୍ଲଟର ମୂଲ୍ୟ ୧୪-୧୬ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି।
ଏସପିଏନଆଇ ୨୦୩୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସିଆ କପର ମିଡିଆ ରାଇଟ୍ସ ୧୭୦ ନିୟୁତ ଡଲାରରେ ହାସଲ କରିଛି। ଟିଭି ପାଇଁ, ଏସପିଏନଆଇ ସହ-ଉପସ୍ଥାପନା ପ୍ରାୟୋଜକର ମୂଲ୍ୟ ୧୮କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖିଛି। ଏହା ସହ ସହଯୋଗୀ-ପ୍ରାୟୋଜକର ମୂଲ୍ୟ ୧୩କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଳର ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ୧୦-ସେକେଣ୍ଡ ବିଜ୍ଞାପନର ମୂଲ୍ୟ ୧୬ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। କମ୍ପାନି ପ୍ରତି ମ୍ୟାଚ୍ ପିଛା ୪.୪୮ କୋଟି ରୋଜଗାର କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି।