ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୧୯୮୪ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏସିଆ କପ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସିଆ କପର ୧୭ଟି ସିଜିନ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇସାରିଛି। ୧୯୮୪ ରୁ ୨୦୨୫ ମଧ୍ୟରେ ୪୧ ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ହେବ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପରସ୍ପରର ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେବ।
ଏହାକୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ପାକିସ୍ତାନ ୨୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ସୁପର-୪ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଫାଇନାଲ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଥିଲା। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ଫାଇନାଲ୍ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ହେବ, ଯାହା ଏବେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି।
୧୭ତମ ସଂସ୍କରଣରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏସିଆ କପର ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ଭାରତ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ୮ ଥର ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ୧୯୮୪, ୧୯୮୮, ୧୯୯୦-୯୧, ୧୯୯୫, ୨୦୧୦, ୨୦୧୬, ୨୦୧୮, ୨୦୨୩ ବର୍ଷ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏହି କପ୍ ୨୦୦୦ ଓ ୨୦୧୨ ମସିହାରେ କେବଳ ଦୁଇଥର ଜିତିଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଉଭୟ ଦେଶ କେବେ ଫାଇନାଲରେ ପରସ୍ପରର ସାମ୍ନା କରିନାହାଁନ୍ତି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ୧୯୮୬, ୧୯୯୭, ୨୦୦୪, ୨୦୦୮, ୨୦୧୪, ୨୦୨୨ରେ ୬ ଥର ଜିତିଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏସିଆ କପ୍ ବିଜେତାଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଆଗରେ ରହିଛି। ତେବେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ୧୯୯୭, ୨୦୦୪ ଏବଂ ୨୦୦୮ରେ ଫାଇନାଲରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ତିନିଥର ଫାଇନାଲରେ ଭାରତକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା।