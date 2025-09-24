ଦୁବାଇ: ଏସିଆ କପ୍-୨୦୨୫ ସୁପର-୪ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଭାରତ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଦୁବାଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବାଂଲାଦେଶ ୧୬୯ ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦଳ ୧୯.୩ ଓଭରରେ ସମସ୍ତ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୨୭ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ଫଳରେ ଭାରତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ୪୧ ରନ୍ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି।
ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ଏହି ସୁପର-୪ ରାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୧୬୮ ରନ୍ କରିଥିଲା। ଏଥି ସହିତ ବାଂଲାଦେଶକୁ ମାତ୍ର ୧୨୭ ରନ୍ରେ ଅଲଆଉଟ୍ କରିଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଏହି ବିଜୟ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଆଣିଦେବ। କାରଣ ଫାଇନାଲ୍ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପଥ ସହଜ ହୋଇଯାଇଛି। ଭାରତର ବ୍ୟାଟିଂ ହିରୋ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ୭୫ ରନ୍ର ଏକ ଧମାକାଦାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଏବଂ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ବୋଲିଂ ବିଭାଗରେ ଚମକିଥିଲେ।
ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସୁପର-୪ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏହାର ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରି ଫାଇନାଲ୍ ଦୌଡ଼ରୁ ବାହାର ହୋଇଯାଇଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଫାଇନାଲ୍ରେ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଛି ଏବଂ ଏବେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ଖେଳିବେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ର ବିଜେତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୮ ତାରିଖରେ ଫାଇନାଲରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବେ।
୧୬୯ ରନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପିଛା କରି ବାଂଲାଦେଶର ଆରମ୍ଭ ଖରାପ ଥିଲା। ତାନଜିଦ୍ ହାସନଙ୍କୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ରନ୍ରେ ହରାଇଥିଲା। ସୈଫ୍ ହାସନ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଲଢ଼ୁଆ ୬୯ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ପରଭେଜ୍ ହୋସେନ୍ ଏକମାତ୍ର ବାଂଲାଦେଶୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ଯିଏ ଦୁଇ ଅଙ୍କରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପରଭେଜ୍ ୨୧ ରନ୍ କରିଥିଲେ।
Asia Cup-2025 | Cricket