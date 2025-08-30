ରାଜଗିର୍: ଅଧିନାୟକ ହର୍ମନପ୍ରୀତ୍ ସିଂହଙ୍କ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ସହ ଯୁଗରାଜ ସିଂହଙ୍କ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର ଗୋଲ୍ ବଳରେ ଭାରତ ଚଳିତ ଏସିଆ କପ୍ର ରୋମାଞ୍ଚକ ପ୍ରଥମ ମୁକାବିଲାରେ ଚୀନକୁ ୪-୩ ଗୋଲ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଆତ୍ମବିଶ୍ବାସର ସହ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ହର୍ମନପ୍ରୀତ୍ ୨୦, ୩୩ ଓ ୪୭ ମିନିଟ୍ରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଯୁଗରାଜ ଅଷ୍ଟାଦଶ ମିନିଟ୍ରେ ଗୋଲ୍ କରିଥିଲେ। ଚୀନ ପକ୍ଷରୁ ସିହାଓ ଦୁ (୧୨), ବେନହାଇ ଚେନ୍ (୩୫) ଓ ଜେସେଙ୍ଗ ଗାଓ (୪୧) ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିଲେ।
ଏହି ୮ ଦଳୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମାନ୍ୟତାପାପ୍ତ ଦଳ ଭାବେ ଖେଳୁଥିବା ଆୟୋଜକ ଭାରତ ଆରମ୍ଭରୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ହେଲେ ଚୀନର ସଜାଗ ରକ୍ଷଣ ଭାଗ ପାଇଁ ଗୋଲ୍ କରିପାରି ନଥିଲା। ବରଂ ଚୀନ ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ କରି ଦ୍ବାଦଶ ମିନିଟ୍ରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ କ୍ବାର୍ଟର୍ ଚୀନ ସପକ୍ଷରେ ଯିବା ପରେ ଦ୍ବିତୀୟ କ୍ବାର୍ଟରରେ ଦୁଇଟି ଗୋଲ୍ ଦେଇ ଭାରତ ଆଗୁଆ ହୋଇଥିଲା। ତୃତୀୟ କ୍ବାର୍ଟରରେ ପୁଣି ଭାରତ ଗୋଟିଏ ଏବଂ ଚୀନ ଦୁଇଟି ଗୋଲ୍ ଦେବାରୁ ସ୍ଥିତି ୩-୩ରେ ହୋଇଥିଲା। ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଚତୁର୍ଥ କ୍ବାର୍ଟରରେ କିନ୍ତୁ ଘରୋଇ ଦଳ ବାଜି ମାରି ନେଇଥିଲା। ଏହି କ୍ବାର୍ଟରର ଦ୍ବିତୀୟ ମିନିଟ୍ରେ ହର୍ମନପ୍ରୀତ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ତୃତୀୟ ଗୋଲ୍ ଦେଇ ଭାରତକୁ ୪-୩ରେ ଆଗୁଆ କରି ଦେଇଥିଲେ। ସେହିଭଳି ପରବର୍ତ୍ତୀ ୧୩ ମିନିଟ୍ କାଳ ଭାରତୀୟ ରକ୍ଷଣଭାଗ ଚମତ୍କାର ଖେଳ ଖେଳି ଚୀନର ଏକାଧିକ ପ୍ରୟାସକୁ ବିଫଳ କରିବାରୁ ଭାରତ ଗୋଟିଏ ଗୋଲ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତ ତା’ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ରବିବାର ଜାପାନ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବ। ଶୁକ୍ରବାରର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମୁକାବିଲାରେ ମାଲେସିଆ ଏକତରଫା ଭାବେ ୪-୧ ଗୋଲ୍ରେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ୫ଥର ବିଜେତା ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ୭-୦ରେ ଚାଇନିଜ୍ ତାଇପେଇକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଜାପାନ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବେ ୭-୦ରେ ତିନି ଦଶନ୍ଧି ପରେ ଏସିଆ କପ୍ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବା କାଜାଖ୍ସ୍ତାନକୁ ମାତ୍ ଦେଇଥିଲା।